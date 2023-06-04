Yeni kabinede 3 kritik koltuk boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatısını alıp yeminini ettiği gün yeni kabineyi açıkladı. Kabinede sürpriz isimlerin olduğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı.

MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.