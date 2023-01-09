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Döküntü ve kaşıntı ile başlıyor

Son yıllarda uyuz vakalarında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, "Erken teşhis bulaşmanın önüne geçer" dedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:53
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Yeni kabus: Döküntü ve kaşıntı ile başlıyor

Döküntü ve kaşıntı ile başlıyor
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Özellikle son dönemde acil servisler ve poliklinikler uyuz vakalarında artış yaşandığını vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, bu rahatsızlığın yaşam kalitesinde ciddi bir kayıp yaşanmasına sebep olduğunu ve uyuz hastalığının bilhassa toplu yaşanılan alanlar ve kapalı ortamlarda karşılaşıldığını belirtti.

Uyuz hastalığının kaşıntı, döküntü ile başlayarak insandan insana bulaştığını söyledi. Hastalığın insandan insana bulaştığını dile getiren Uzman Karabaş, insanlarla yakın temastan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Karabaş, “Son zamanlarda polikliniğimize kaşıntı şikayeti ile başvuran çok fazla hasta var. Bunların büyük bir çoğunluğu da uyuz. Uyuz hastalığı insandan insana bulaşmaktadır. Özellikle yakın temas, 10-15 dakikalık temas, kalabalık ortamlarda yaşamak bu riskleri arttırmaktadır. Vücutta ilk kaşıntı belirtileri olduğu zaman polikliniğimize başvurulduğu zaman erken teşhis edilerek tedavi daha erken başlanır. İlerleyici lezyonlar önlenmiş olur, ayrıca bulaşmanın da önüne geçilmiş olur. Bu nedenle en ufak bir kaşıntı şikayeti olduğunda hastalarımızı polikliniğimize bekliyoruz” diye konuştu.

 

Uyuz hastalığında yaşanan semptomları açıklayan Karabaş, “Uyuzda ilk vücutta kaşıntı ile başlar ve ilk çıkan belirtiler ise göbek bölgesi, elde parmak araları, el bilekleri, koltuk altı ve göğüs gibi bölgelerde sıklıkla yerleşir. Geceleri daha çok kaşıntıya sebep olur. Bu da hastalarda uyku problemlerine neden olmakta ve yine toplum içerisinde kaşınmaktan dolayı utanç, çekinme gibi sebeplerle psikolojik olarak da etkileyebilmektedir” şeklinde konuştu.

Tedavi sürecinde yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Karabaş, şunları söyledi:

“Kıyafetler, çarşaflar, örtüler makinede 60 derecede yıkanmalı. Yıkanamayan ve temas edilen eşyalar ise 10 gün boyunca havasız bir şekilde çöp poşetinde bekletilmeli. Yine halılar sık süpürülmeli ve kaşıntı şikayeti olan kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı. Böyle durumlarda çok misafirliğe, kalabalık ortamlara gidip gelinmemeli. Başka insanlara da bulaştırmamak için bunlara çok dikkat etmeliler. Uyuz tedavisinde daha çok permetrin, kükürt içerikli ilaçlar ve karışımlar uygulamaktayız”

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