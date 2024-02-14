Yeni keşfedilen yere insandan önce çöpleri geldi. Bilim insanları bile hayrete düştü

İnsanoğlunun doğaya verdiği tahribat her geçen gün artmaya devam ediyor. Deniz ve okyanuslar da bu tahribattan payını alıyor.

Dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru’nda yapılan gözlemler bilim insanlarını adeta şoke etti. Yapılan çalışmalarda çukura insandan önce çöplerinin gittiği görüldü.

Bu çalışmalarda bir bira şişesinin bulunması bilim insanlarını hayrete düşürdü. Yaklaşık 11 kilometre derinliği bulunan çukura bira şişesinin nasıl ulaştığı büyük bir merak konusu oldu.

BİLİM İNSANLARI HAYRETE DÜŞTÜ

Çöp parçalarını sosyal medyada paylaşan okyanus bilimci Dr. Dawn Wright, paylaşımın altına ise şunları yazdı:

‘‘ChallengerDeep'te 10,900+m derinlikte dibe ilk dokunduğumuzda ne gördük? Bira şişesi! İnsanlık olarak, okyanuslar ve bağımlı olduğumuz diğer habitatların sağlığı için daha iyisini yapmamız gerektiğinin bir başka kanıtı!’’

Yapılan keşif hakkında, Los Angeles Times'a konuşan Dr. Dawn Wright şu ifadeleri kullandı: "Bu çöp, dünyamızın kirlenmemiş bir bölümüne bizden önce ulaşmayı başarmıştı. İnsanların doğal dünyayı ne kadar derin ve geri dönülmez bir şekilde etkilediğinin bir sembolü oldu..."

ŞİŞE NEDEN KIRILMADI?

Sosyal medyada defalarca paylaşılan habere birçok yorum gelirken, bazı kullanıcılar da soru sormayı ihmal etmedi.

Bir yorumda, "İnsanlar olarak dünyanın en ıssız yerlerini bile kirletebilmemiz ilginç" ifadeleri yer alırken, bir diğer yorumda ise, "Okyanuslara attığımız toplam çöp miktarı astronomik bir rakam olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Bazı kullanıcılar ise, çukurdaki derinlik ve basınç göz önüne alındığında şişenin neden kırılmadığını merak ediyordu.

Kullanıcılardan biri, "Şişenin, açık olduğu için kırılmadığını" iddia etti ve şöyle devam etti:

"İçeri dolan su, okyanus ile şişenin içi arasındaki basınç farkını dengeliyor..."

MARİANA ÇUKURU HAKKINDA BİLİNENLER

Dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Büyük Okyanus'ta, Guam Adası'nın güney batısında, Japonya ve Endonezya arasında, iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metredir. Uzunluğu 2.542 kilometre genişliği ise 69 kilometredir.

Okyanusal nitelikte iki plakanın çarpıştığı sınırda derin çukurlar oluşabilir. Mariana çukuru da, Pasifik Plaka ile Mariana Plakası'nın çarpışması sonucu oluşmuş bir çukurdur ve iki plaka sınırındadır.

Suyun içine atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması, yaklaşık olarak 1 saat sürer. Ancak, suyun yoğunluğu ve metalin özkütlesi de hesaba katıldığında, tabana ulaşma süresi artıp azalabilir. Dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazladır.