Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor

Kolera aşıları dünya çapında tükenme tehlikesi altında. New York Times, bu yıl kullanılacak küresel aşı arzının, ihtiyaç duyulanın dörtte biri kadar olacağını ifade etti. Acil sağlık müdahalesi alanında çalışan kişilerin bu duruma şaşırmadığı çünkü yıllardır, aşı stokunun tehlikeli seviyelerde olduğu belirtildi.

Şubat ayının sonunda, koleradan toplamda 79 bin 300 vaka ve 1100 ölüm bildirildi. Vakaları sayabilmek için tek tip bir sistem olmadığından, bu rakamın daha da yüksek olduğu düşünülüyor.

2022 yılının ekim ayında, kolera aşısı üreten kurum, arzı genişletmek için iki doz yerine bir doz aşı yapılması tavsiyesinde bulundu. Tek doz kolera aşısı altı ay ila 2 yıl arasında koruma sağlarken, 2 doz uygulanan kolera aşısı, yaklaşık 4 yıllık bir koruma sağlıyor.

TALEP ARZIN İKİ KATI

Kolera salgınının aktif olarak görüldüğü bölgelerde aşılama devam ederken, geçtiğimiz yıl, 76 milyon doz aşı talebinde bulunuldu. Fakat aşı stoku 38 milyondu ve talebin yalnızca yarısı karşılanabildi.

KOLERA AŞISINI TEK BİR ŞİRKET ÜRETİYOR

Güney Kore’de bulunan EuBiologics isimli şirket, mevcut durumda kolera aşısı üretmekte olan tek şirket konumunda bulunuyor. Söz konusu şirket, aşı tedariki noktasında üzerinde baskı olacağının farkındaydı çünkü kolera aşısını üreten bir diğer şirket olan Sanofi'nin Hindistan'daki iştiraki, aşı üretimini 2023 yılında sonlandıracağını duyurmuştu.