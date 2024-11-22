Yeni Malatyaspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, idmanın ardından kampa girdi.
Malatya ekibinin, Uğur Okulları İstanbulspor ile yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.