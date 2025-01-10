Yeni Malatyaspor kongre kararı aldı

Yeni Malatyaspor'da Ekim ayında göreve başlayan Başkan Şahin Altunok, istifa ettiğini açıklamıştı. Şahin'in bu açıklamasının ardından sarı-siyahlı kulüp Olağan Üstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 26.01.2025 Pazar günü saat 10.00'da, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 02.02.2025 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır" denildi.

BAŞKAN ŞAHİN ALTINOK İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ligden çekilme talebine red cevabının gelmesinin ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altınok istifa etmişti. Kulübün sosyal medya hesabından Altunok şunları söyledi "Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık. Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık. Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizlerde geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz."