Yılmaz Vural'dan geri dönüş: Yeni Malatyaspor son dakikada nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
BİR PUANI SON DAKİKADA KURTARDI
Adanaspor'u öne geçiren golleri 32. dakikada Samuel Tetteh ve 48. dakikada Ahmethan Köse kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un ilk golü 56. dakikada Nuri Fatih Aydın'dan geldi.
Malatyaspor'a puanı getiren golü 90+9. dakikada Doğukan Emeksiz kaydetti.
CENGİZHAN PENALTIDAN YARARLANAMADI
Yeni Malatyaspor'da Cengizhan Akgün, 15. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Son 2 maçta 4 puan alan Adanaspor, puanını 22'ye yükseltti.
ADANASPOR SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 2. maçta puan aldı ve 13 puana çıktı.
Adanaspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacağı maçta serisini sürdürmek isteyecek.
Yeni Malatyaspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.