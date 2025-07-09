Yeni rapor şoke etti: Terör örgütleri yapay zeka ile büyüyor

Terörle mücadele kurumları, dijital araçların radikal örgütlerce kullanılmasını yıllardır engellemeye çalışıyor. Ancak bu çaba, her yeni teknolojide daha da zorlaşıyor. Son dönemde özellikle IŞİD ve benzeri oluşumlar, yapay zekayı propaganda yayma, şifreli iletişim kurma, 3D baskılı silah şemaları oluşturma ve kripto para ile finans sağlama amacıyla yoğun biçimde kullanıyor.

Tech Against Terrorism kurucusu Adam Hadley, yapay zekanın mevcut tehditleri güçlendirdiğini, teröristlerin AI sayesinde hızlıca site ve uygulama geliştirebildiğini belirtiyor. Hadley'in uyarısı, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Komitesi Yürütme Müdürlüğü tarafından da destekleniyor.

CHATGPT İLE BOMBA TARİFİ VE PROPAGANDA

Institute for Strategic Dialogue'dan Moustafa Ayad’a göre, terör örgütleri AI araçlarını sesli yayınlara, görüntü dizilerine ve rehberlere dönüştürerek yeni kitlelere ulaşıyor. IŞİD, destekçilerine özel hazırlanmış "Yapay Zeka Araçları ve Riskler Kılavuzu" sunarak bu süreci sistemli hale getiriyor. Bir propagandasında ise yapay zekayı "savaşın yeni şekillendirici gücü" olarak tanımlıyor.

Şifreli sohbet gruplarında IŞİD üyeleri, ChatGPT üzerinden uzaktan kumandalı araç şemaları ve ev yapımı bomba tariflerini paylaşıyor. Mart ayında, ev eşyalarıyla yapılabilen bir bombanın yapay zeka ile hazırlanmış videosu bile yayımlandı.

GÜVENLİK ALTYAPISI ZAYIFLIYOR

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde terörle mücadele bütçelerinin azaltılması, güvenlik açıklarını büyütüyor. Hadley, bu zayıflamanın yapay zeka destekli içeriklerin daha da karmaşık hale gelmesiyle eş zamanlı yaşandığını belirtiyor. Meta ve OpenAI gibi şirketlerin içerik denetimi ve tehdit algılama sistemlerini geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yapay zeka, sadece teknolojik bir ilerleme değil; mevcut dijital tehditleri daha görünmez, hızlı ve yaygın hale getiren yeni bir araç haline gelmiş durumda.