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Farah Zeynep Abdullah'a şok mesaj! Yeni rolü belli olunca yorum yağdı

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi film oluyor. Farah Zeynep Abdullah, 1900’lerin büyülü atmosferinde çekilecek filmde Bihter karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bihter rolüyle özdeşleşen Beren Saat ile karşılaştırılan Abdullah şok mesajlar aldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:26
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Yeni rolü belli olunca yorum yağdı! Farah Zeynep Abdullah'a şok mesaj

Farah Zeynep Abdullah'a şok mesaj! Yeni rolü belli olunca yorum yağdı
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Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' sinema filmine uyarlanıyor. Projede efsane karakter Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. 

Dijital platformda yayınlanacak ve senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı filmde, son olarak Beren Saat’in canlandırdığı ‘Bihter’ karakterine oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.


Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘Bihter’ karakterini canlandıracağını da doğruladı.

YORUM YAĞDI 

Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'i oynayan Beren Saat ile karşılaştırılan Abdullah'a sosyal medyada mesaj yağdı. Bihter karakteriyle yıldızı parlayan Saat ile karşılaştırılan Abdullah'a gelen mesajlar dikkat çekti.

Oyuncu "Beren Saat'ten başka Bihter tanımıyorum", "Etme", "Çok cesursa", "Beren Saat'ten sonra olur mu bilemedim", "Sizin ki büyük cesaret doğrusu" gibi yüzlerce mesaj aldı. 
Abdullah'a destek mesajları da geldi.
 

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