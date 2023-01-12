Farah Zeynep Abdullah'a şok mesaj! Yeni rolü belli olunca yorum yağdı

Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' sinema filmine uyarlanıyor. Projede efsane karakter Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Dijital platformda yayınlanacak ve senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı filmde, son olarak Beren Saat’in canlandırdığı ‘Bihter’ karakterine oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.



Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘Bihter’ karakterini canlandıracağını da doğruladı.

YORUM YAĞDI

Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'i oynayan Beren Saat ile karşılaştırılan Abdullah'a sosyal medyada mesaj yağdı. Bihter karakteriyle yıldızı parlayan Saat ile karşılaştırılan Abdullah'a gelen mesajlar dikkat çekti.

Oyuncu "Beren Saat'ten başka Bihter tanımıyorum", "Etme", "Çok cesursa", "Beren Saat'ten sonra olur mu bilemedim", "Sizin ki büyük cesaret doğrusu" gibi yüzlerce mesaj aldı.

Abdullah'a destek mesajları da geldi.

