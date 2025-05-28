Yeni Şafak Erdoğan'ı kurtardı, AKP'li bakanı yerin dibine soktu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alarak, “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi ifadeleri manşetine taşıyan Yeni Şafak, bu sefer köşe yazısında bir tepki geldi. Özgür Bayram Soylu’nun köşe yazısında, Şimşek yönetimine ilişkin, ‘enflasyonun düşmediği, ‘Üretici kendini giderek değersiz hissediyor’ ‘Emekli sabrediyor’ ve ‘ birçok yerli üretici ne büyüyebiliyor ne küçülebiliyor, bazısı kapanıyor’ şeklinde eleştirel bir yazı kaleme aldı.

ŞİMŞEK’İ HEDEF ALMIŞLARDI

Yandaş gazete Yeni Şafak 26 Mayıs’ta birinci sayfasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan yazı paylaşmıştı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmişti.

YENİ ŞAFAK’TAN ŞİMŞEK’E ‘ALİ CABBAR’LI GÖNDERME

Bu sefer ise Yeni Şafak köşe yazısı üzerinden Şimşek’i hedef aldı. Özgür Bayram Soylu’nun ‘Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar" başlıklı köşe yazısında Şimşek’in ekonomi politikasını eleştirerek, “Ekonomik belirsizlik bulutları tüm kesimleri kapsadıkça üretme arzusu, geleceğe duyulan ümit işleyen programa rağmen enflasyonla birlikte düşüyor!” denildi.

"BİR TOPLUMSAL BUNALIM, SESSİZLİĞİNİ KORUYARAK İLERLİYOR"

“Üretici kendini giderek değersiz hissediyor” diyen Soylu, “vatandaş en temel ihtiyaçları için hesap yaparken abaküsten fazlasına ihtiyaç duyuyor. Emekliler mi, onlar da nefes alabildikleri için her geçen gün şükrediyorlar. Bu ortamda, duygusal yükü ağır ama toplumsal hafızada yer etmiş bir türkünün ifadesiyle; “Ne ateş var ne de duman amma, tutuşur alevler yanar Ali Cabbar” misali, görünür olmayan ama giderek derinleşen bir toplumsal bunalım, sessizliğini koruyarak ilerliyor. Emekli sabrediyor, ama bu sabır bir tercih değil, seçeneksizliğe doğru evriliyor. Bu nedenle artık sadece maaş artışı değil, derinlikli ve bütüncül bir emeklilik reformu gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK YERLİ ÜRETİCİ NE BÜYÜYEBİLİYOR NE KÜÇÜLEBİLİYOR, BAZISI KAPANIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütün organize sanayi bölgelerinin giriş ve çıkışlarına denetim memurları yerleştirileceğini açıklamasına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sert tepki göstermişti. Soylu TOBB’un Şimşek’i hedef alan açıklamasını alıntılayarak yer verdi. Soylu, “TOBB Ekonomi Şûrası’nda yükselen sesler, ekonominin en dinamik ama en kırılgan yapısının, yani reel sektörün, giderek sıkıştığını açıkça ortaya koyuyor. Yüksek perdeden değil yıpranmış ve tedirgin tonda gelen bu ses, sanayicinin mecalsizliğine ve umutsuzluğuna işaret ediyor. Bugün birçok yerli üretici ne büyüyebiliyor ne küçülebiliyor, bazısı kapanıyor, bazısı üretimini sınır dışına taşıyor, kimisi ise susmayı seçiyor” dedi.