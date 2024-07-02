Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, görevden alınan Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı görevine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi. İşte yeni atanan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hakkında detaylar...

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize kökenli olup, 1966 yılında Trabzon'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olan Memişoğlu, 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi alanında uzmanlık derecesini adı.

1996 ile 1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

1999-2000 yılları arasında Miami Üniversitesi'nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde görev alan Memişoğlu, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda Başasistan olarak hizmet verdi.

2002 yılında PTT Hastanesi'ne Başhekim olarak atanmış ve 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti unvanını kazandı.

Beykent Üniversitesi'nde 2007 yılında başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programını 2009 yılında tamamlayan Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekimlik yaptı.

Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2014'te ise aynı birliğin Genel Sekreterliği görevine getirildi.

2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak profesör kadrosuna atanan Memişoğlu, Ekim 2016'dan itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini sürdürmekte.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturdu.

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