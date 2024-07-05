Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na açık açık sordular: Menzilci misiniz?

Görevinden istifa eden Fahrettin Koca’nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi. Memişoğlu’nun Menzil tarikatına yakın olduğu iddia edildi.

Odatv, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı ve hakkındaki iddialarla ilgili sordu: "Menzilci misiniz?"

Memişoğlu bu soruya "Menzilci değilim ve beni Emin Gürses’e de sorabilirsiniz” dedi.

Bu kez Prof. Dr. Emin Gürses’e : “Kimdir Kemal Memişoğlu, hakkındaki iddialarla ilgili ne söylersiniz?” diye soruldu.

Emin Gürses, yakından tanıdığı Kemal Memişoğlu’yla ilgili şunları söyledi:

"MENZİLCİ BAKAN TEHDİT ETTİ"

Şimdi Kemal Memişoğlu’nun bir de Menzilciliği çıktı. Eski bakan vardı profesör. (Recep Akdağ’dan bahsediyor) Kemal’e demiş ki “Ben Menzil’in en önemli adamıyım. Seni alırım görevden” demiş. Biz de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bir randevu aldık. Kemal Memişoğlu bu olayı Tayyip Bey’e anlattı.

Adam profesör ne edecek sağlık müdürlüğünü. Profesör olsa 250 Bin TL maaş alır. Sağlık Müdürü olsa 80 bin TL maaş alır. Bir hafta geçmeden Tayyip Bey, Sağlık Bakanı’nı (Recep Akdağ) görevden aldı.