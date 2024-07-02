Yeni Sağlık Bakanı'nın olay yaratan Fenerbahçe paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye’nin yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, geçmiş yıllarda yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Fenerbahçe taraftar topluluğu 12 Numara’nın “Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu tanıyalım” başlığı altında paylaştığı tweetler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Bakan Memişoğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan görevi devraldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Bakan Memişoğlu’nun geçmişte kullandığı bir hesaptan yaptığı iddia edilen paylaşımlar ortaya çıktı.

2012 yılında yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda, Memişoğlu’nun “Trabzonspor ruhunun ne demek olduğunu abileri dahil tüm spor camiasına gösteren 1461 TS takımını tebrik ediyorum, Allah sizden razı olsun” şeklinde bir ifade kullandığı belirtildi.

2014 yılında yapıldığı iddia edilen başka bir paylaşımda ise, “Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu kutluyor, gerçek FB taraftarını tebrik ediyor ve şikeci hapisten kaçan Aziz’den kurtulmalarını diliyorum” ifadelerine yer verildiği görüldü.

Bu paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve tartışmalara neden oldu.