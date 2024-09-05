Yeni salgın alarmı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeni salgın alarmı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusundaki Limpopo eyaletinde, "şistozomiyaz" salgını yaşandığı ifade edildi.

Limpopo eyalet hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Tzaneen kasabasındaki Malwandla İlkokulu'nda 142 öğrencide idrar yolu ve bağırsakları etkileyen şistozomiyaz hastalığı tespit edildi.

Söz konusu öğrenciler, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Eyalet hükümetinin sağlık departmanı, bölgedeki su kaynaklarını test etmek ve potansiyel riskleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

ŞİSTOZOMİYAZ NEDİR?

Şistozomiyaz, şistozoma bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır ve genellikle idrar yolu ile bağırsakları etkiler. Bu hastalık, çocukların büyümesini yavaşlatabilir ve öğrenme güçlüklerine yol açabilir. Tedavi edilmediği takdirde, bağırsak, böbrek, karaciğer ve idrar yolu hastalıklarına neden olabilir.

Şistozomiyaz genellikle kirli su kaynaklarından bulaşır ve çoğunlukla Afrika ile Güney Amerika ülkelerinde görülür. Bu nedenle, hastalığın yayılmasını önlemek ve bölgedeki sağlık durumunu iyileştirmek amacıyla gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

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