Yeni salgın alarmı kabus gibi çöktü! Çin'in Foşan kentinde vaka sayısı 7 bini aştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeni salgın alarmı kabus gibi çöktü! Çin'in Foşan kentinde vaka sayısı 7 bini aştı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foşan kentinde, yeni salgın alarmı kabus gibi çöktü. Sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü tespit edilen kişi sayısı 7 bini aştı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Foşan'da kayıtlara geçen chikungunya virüsü vakaları artış gösterdi.

Yetkililer, Foşan'daki toplam chikungunya vakası sayısının 7 bini geçtiğini açıkladı.

Enfeksiyonu önleme ve kontrol altına alma çabaları sonucunda vakaların artış hızının kent genelinde yavaşladığını belirten yetkililer, virüsten en çok etkilenen Shunde bölgesinde son 5 gündür vaka sayısının azaldığını aktardı.

Öte yandan, yetkililer, olumsuz hava koşullarının sivrisinek hareketliliğini artırdığı Guangdong'da ise tehlikenin hala sürdüğünü ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateşe ve eklem ağrısına neden oluyor.

Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

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