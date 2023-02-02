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Sanayi sitesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir oto elektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 00:42
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Yeni sanayi sitesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Sanayi sitesinde yangın
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Sanayi Sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

2 saatlik müdahalenin sonundan kontrol altına alınan yangında, alevlerin başladığı oto elektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü.

Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. (İHA)

 

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