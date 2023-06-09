Yeni uygulama geliyor: Threads. Görüntüler ve bilgiler sızdı

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Meta'nın üst düzey yöneticilerinden biri, şirket içi bir toplantıda çalışanlarına Instagram'ın Twitter rakibinin bir ön izlemesini gösterdi. Paylaşılanlara göre uygulamanın adı "Threads" olabilir.

Yeni platformun henüz resmi bir adı yoktu ve uygulama dahili olarak "P92" veya "Barcelona" olarak biliniyordu. Şimdi ise P92'nin "Project 92" olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Şimdi ise The Verge tarafından elde edilen bilgilere göre Meta'nın üst düzey yöneticilerinden biri, şirket içi bir toplantıda çalışanlarına Instagram'ın Twitter rakibinin bir ön izlemesini gösterdi. Buton tasarımları Instagram içindeki tasarımlara çok benziyor. Yine de akış sayfasına bakıldığında tasarım Twitter'dan pek ayırt edilemiyor.

UYGULAMANIN ADI THREADS OLABİLİR

Instagram tabanlı yeni bağımsız uygulama, merkezi olmayan sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegre olacak.

Paylaşılanlara göre uygulamanın adı Threads olabilir, ancak bu konuda net bir şey söylemek için şu an çok erken. Şirket, Oprah ve Dalai Lama gibi ünlülerle erken kullanım konusunda anlaşmalara varmaya çalışıyor.