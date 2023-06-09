Yeni uygulama geliyor: Threads. Görüntüler ve bilgiler sızdı

Instagram tabanlı, Twitter’a rakip Threads adında yeni bir uygulamanın geleceği iddia edildi.

Yeni uygulama geliyor: Threads. Görüntüler ve bilgiler sızdı

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Meta'nın üst düzey yöneticilerinden biri, şirket içi bir toplantıda çalışanlarına Instagram'ın Twitter rakibinin bir ön izlemesini gösterdi. Paylaşılanlara göre uygulamanın adı "Threads" olabilir.

Yeni platformun henüz resmi bir adı yoktu ve uygulama dahili olarak "P92" veya "Barcelona" olarak biliniyordu. Şimdi ise P92'nin "Project 92" olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Şimdi ise The Verge tarafından elde edilen bilgilere göre Meta'nın üst düzey yöneticilerinden biri, şirket içi bir toplantıda çalışanlarına Instagram'ın Twitter rakibinin bir ön izlemesini gösterdi. Buton tasarımları Instagram içindeki tasarımlara çok benziyor. Yine de akış sayfasına bakıldığında tasarım Twitter'dan pek ayırt edilemiyor.

uuuu.jpg

UYGULAMANIN ADI THREADS OLABİLİR

Instagram tabanlı yeni bağımsız uygulama, merkezi olmayan sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegre olacak.

Paylaşılanlara göre uygulamanın adı Threads olabilir, ancak bu konuda net bir şey söylemek için şu an çok erken. Şirket, Oprah ve Dalai Lama gibi ünlülerle erken kullanım konusunda anlaşmalara varmaya çalışıyor.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Yargıtay otobüs şoförünün cezasını az buldu. Cep telefonu kullanırken bir kişinin ölümüne neden olmuştu Güncel
Yargıtay otobüs şoförünün cezasını az buldu. Cep telefonu kullanırken bir kişinin ölümüne neden olmuştu
Villa Tatili Nedir? Güncel
Villa Tatili Nedir?
Sinan Akçıl'a Defne Samyeli'nin yeni ilişkisi soruldu Magazin
Sinan Akçıl'a Defne Samyeli'nin yeni ilişkisi soruldu
Milot Rashica kararını verdi Spor
Milot Rashica kararını verdi
Kaldırılacak denilen mülakata girecekler. 625 kişilik ilana 5 bin kişi başvurdu Güncel
Kaldırılacak denilen mülakata girecekler. 625 kişilik ilana 5 bin kişi başvurdu
AB suç geliriyle mücadeleyi artırıyor Dünya
AB suç geliriyle mücadeleyi artırıyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi