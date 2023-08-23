Yeni varyantla birlikte maskeler geri döndü. Korkulan oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19, ABD'de yeniden etkili olmaya başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla ülkedeki ulusal acil durum hali 11 Mayıs'ta sona erdi, ancak yaklaşık 3 aylık bir sürenin ardından ABD'deki pozitif vaka sayısında yüzde 21,6 artış görüldü.

Seattle kentindeki halk sağlığı uzmanları, pozitif Covid-19 vakalarında artış görülmesi sebebiyle tüm sağlık merkezlerinde yeniden maske takılmasının zorunlu hale gelmesi çağrısında bulundu.

LIONSGATE VE BİR ÜNİVERSİTEDE MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GELDİ

John Wick, Açlık Oyunları, Testere gibi ünlü film serilerini çeken Lionsgate stüdyosu, Kaliforniya'daki ofisindeki çalışanlarına maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Deadline dergisinde yer alan habere göre, Los Angeles kentindeki ofis çalışanlarına e-posta gönderen Hollywood stüdyosu, gönderdiği e-postada "Tıbbi sınıf maske takması gerekmektedir.

Kapısı kapalı bir ofiste yalnız olanlar, yeme ve içme hali, açık çalışma alanlarında tek başına olanlar hariç geçerlidir" dedi.

Hollywood stüdyosu gönderdiği e-postada ayrıca, "Semptom görülenlerin veya son 10 gün içerisinde uluslararası seyahat edenlerin evde kalmaları gerekmektedir. Şirket, temaslı kişi takibine ve evde test kiti sağlamaya yeniden başlıyor. Bu önlemler, bazı çalışanların Covid-19'a yakalanmasının ardından alınmıştır" ifadesinde bulundu.

Atlanta kentinde sanat eğitimi veren Morris Brown College isimli üniversite, görülen pozitif vakalar sonucunda okulun önümüzdeki iki hafta boyunca Covid maskesi zorunluluğunu yeniden uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Morris Brown College, kampüs içindeki kişiler arasında Covid-19'un yayılmasını azaltmaya yönelik "öğrenciler ve çalışanlar tarafından maske takma zorunluluğu, fiziksel mesafe, temaslı takibi" önlemlerinin 14 gün boyunca yürürlükte kalacağını belirten bir not yayımladı.