Yeni virüs ortaya çıktı. Ölüm oranı yüzde 88. Koronavirüs mumla aranacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyanın Marburg isminde yeni bir virüs tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Ruanda da belirlenen 26 vakanın kayıtlara geçtiğini ifade eden DSÖ, bu vakalardan 8’inin ölümle sonuçlandığını ifade ederken, vakaların ülkedeki 30 bölgenin 8’inde görüldüğünü açıkladı.

Hastalanan kişilerin büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu ifade edildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu belirten DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.

Ebola virüsü ile aynı aileden geldiği belirtilen Marburg’un, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık olduğu ifade ediliyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NEDİR?

İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılma eğilimi gösteriyor.

Ebola virüsüne benzeyen ve son derece ölümcül olarak tabir edilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları oluyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 88’LERE KADAR ÇIKABİLİYOR

Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88 seviyelere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının olmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını ifade etti.

AVRUPA’DA MARBURG PANİĞİ

Almanya’nın Hamburg şehrinde, Ruanda’dan geldiği ifade edilen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun tespit edilmesi sonrası tren istasyonu kısa süreli olarak kapatıldı.

Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyerek önlem alan sağlık görevlileri tarafından karantina altına alındı. Öte yandan tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden de örnekler alındığı belirtildi. Ekipler işlemlerin tamamlanmasından sonra tren istasyonunu yeniden kullanıma açıldı.