1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yeni yılda baba olan İsmail Saymaz: Yeni yıl bize hediyesi ile geldi

Yeni yılda baba olan İsmail Saymaz: Yeni yıl bize hediyesi ile geldi

Gazeteci İsmail Saymaz yeni yıla büyük bir mutlulukla girdi. İsmail ve Şeyma Saymaz çifti sabaha karşı doğan bebeklerinin mutluluğunu yaşıyorlar.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:08
Takip Et

''Yeni yıl bize hediyesi ile geldi'' Gazeteci İsmail Saymaz baba oldu

Yeni yılda baba olan İsmail Saymaz: Yeni yıl bize hediyesi ile geldi
+
Aa
-

Gazeteci İsmail Saymaz Instagram hesabından baba olduğunu duyurdu. İsmail Saymaz - Şeyda Sayar çifti çocuklarının adını 'Boran' koydu. 

Saymaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yıl bize hediyesiyle geldi. Sabaha karşı oğlumuz dünyaya geldi. Adını ‘Boran’ koyduk. Hepimiz için güzel bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hüseyin
1.01.2023 14:55
Allah analı babalı büyütsün ömrü uzun olsun babasının yolundan hiç ayrılmasın inşallah  
 
Muzo Baskan
1.01.2023 14:47
Allah anali babali buyutsun! Boran bebek hosgelmis!  
 
VatandaşMustafa
1.01.2023 14:46
Rabbimiz analı babalı büyütsün inşallah.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
2
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
3
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
4
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
7
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 
﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 
﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 
﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
﻿Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
﻿Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
﻿Çukurova Üniversitesi işçi alacak
﻿Çukurova Üniversitesi işçi alacak
﻿Çukurova Üniversitesi işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.