Yeni yılda baba olan İsmail Saymaz: Yeni yıl bize hediyesi ile geldi

Gazeteci İsmail Saymaz Instagram hesabından baba olduğunu duyurdu. İsmail Saymaz - Şeyda Sayar çifti çocuklarının adını 'Boran' koydu.

Saymaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yıl bize hediyesiyle geldi. Sabaha karşı oğlumuz dünyaya geldi. Adını ‘Boran’ koyduk. Hepimiz için güzel bir yıl olsun." ifadesini kullandı.