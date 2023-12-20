Yeni yılda direksiyona geçen kabusu yaşayacak. Sürücüler dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılda direksiyona geçen kabusu yaşayacak. Sürücüler dikkat
Devletin çok gelir elde ettiği kalemlerden biri de cezalar. Bu yılın Ocak-Kasım arasında 52,2 milyar lira olan ceza gelirini yüzde 100 artırarak 119 milyar TL’ye çıkarabilir. Bu paranın 23,7 milyar TL'si trafik cezalarından karşılanacağı ileri sürüldü.

Birgün gazetesinin Havva GÜMÜŞKAYA'nın haberine göre, devlet, tütün, alkol ve akaryakıt gibi ürünlerden sonra en çok gelir elde ettiği kalemlerden biri de cezalar.

Devlet, para cezalarını bırakamadığı bir gelir kaynağı haline getirdi. Sıkça çıkarılan aflara ve tahsilat zorluklarına rağmen, para cezaları Hazine için kritik bir gelir unsuru oldu.

Devlet, vatandaşlara yargısal, idari, diğer ve vergi cezaları olmak üzere dört farklı kategoride ceza uyguluyor. Son yıllarda merkezi yönetim bütçesinin gelir kısmında önemli bir paya sahip olan para cezaları, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 52,2 milyar liraya ulaştı. Para cezalarının yüzde 51’i vergi cezalarından, yüzde 44’ü de idari cezalardan oluştu.

Ocak-Kasım arasında 26,6 milyar lira vergi cezası, 23,2 milyar lira da idari ceza toplayan devlet, bu paraları Hazine geliri olarak kaydetti. Bu yılın ocak ayında çıkan afta 2 bin liranın altındaki vergi ve cezalar silinmişti. Buna rağmen 2022 yılında 16,7 milyar lira olarak planlanan idari ceza geliri 17,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Cezalardan elde edilen gelir, merkezi yönetim bütçesinin hedeflerinde de yer alıyor. 2024 yılında devletin ceza gelirlerinin yaklaşık iki katına çıkması öngörülüyor. Bütçe tasarısında 2024 yılı için ceza gelirleri 118,9 milyar TL olarak belirlendi.

Bunların içinde bulunan idari cezalar ise yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranıyla artacak. Gelecek yıl 65,3 milyar TL değerinde idari ceza tahsil edilmesi planlanıyor.

Bunun yüzde 36’sı trafik cezalarından sağlanacak gelir olacak. 2024 yılında 23,7 milyar TL tutarında trafik cezası kesilmesi bekleniyor.

grafik-ceza.jpg

ccccccc.jpg

Son Haberler
Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olmadığını Sedat Kaya 3 maddede açıkladı Spor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olmadığını Sedat Kaya 3 maddede açıkladı
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı Spor
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı
ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı Gündem
ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak Gündem
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama Spor
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği! Ekonomi
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği!
Marmaray hattında intihar Gündem
Marmaray hattında intihar