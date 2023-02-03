Ocak ayında en çok satılan otomobiller. Satışlar rekor kırdı

Otomobil sektöründeki hareketlilik sürüyor. Yeni yılla beraber zamlarda üst üste geldi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, ocak ayında otomobil satışlarında Dacia ikinci sırada yer alırken, Renault yıla altıncılıkla başladı.

Ocak ayında Türkiye'de 50.894 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Satışlar 2022'nin ilk ayına göre yüzde 33,5 artış gösterdi. Ayrıca, tarihin en yüksek Ocak ayı satışı olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2023'te 37.288 adet otomobil satıldı. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artış anlamına geliyor. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 50'ye yakın artarak 13.606 adet oldu. Hem otomobil hem de hafif ticari araç satışları, 10 yıllık Ocak ayı ortalamasına göre yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

Satılan otomobillerden 21.094 adet yani yüzde 56,6'sı SUV gövde tipine sahip. İkinci sırada ise 9.455 adet ve yüzde 25,4 pay ile sedanlar geliyor. Otomobil satışlarını motor tipine göre değerlendirdiğimizde ise benzinli otomobillerin 25.562 adet ile yüzde 70'e yakın pay sahibi olduğu görülüyor.

Ocak ayında 707 adet saf elektrikli otomobil satıldı. Bunlara hibrit modelleri de dahil ettiğimizde, elektrik motorlu araçların satışlarda yüzde 15'e yakın pay sahibi olduğunu görmekteyiz. Kıyas açısından geçen yılın aynı ayında 134 adet saf elektrikli otomobil satılmıştı. Bu da yüzde 400'ün üzerinde artış anlamına geliyor.