Yeni yılda mideyi rahatlatacak 5 tüyo

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Tuğçe Yılmaz, yılbaşından sonra beslenme tüyoları hakkında uyarılarda bulundu.

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Tuğçe Yılmaz, “Kahvaltıyı olabildiğince geç yapın, burada ilk öğünün süresini uzatmak gün için daha az kalori alımı sağlayacaktır. Öğlen ve akşam sebze yemeği yanında yoğurt ile hafif bir öğün yapın, önceki gün yediğiniz ağır yemeklerden sonra öğlen, akşam sebze yemek hem mideyi rahatlatacak hem de ödem atımına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

5 BESLENME TAVSİYESİ

Yılbaşı gecesi özgürce yemek yiyenlere tartıda hüsran yaşamamak için 5 adımda sağlıklı beslenme yollarını anlatan Dyt. Tuğçe Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Kahvaltıyı olabildiğince geç yapın, burada ilk öğünün süresini uzatmak, gün için daha az kalori alımı sağlayacaktır. Öğlen ve akşam sebze yemeği yanında yoğurt ile hafif bir öğün yapın, önceki gün yediğiniz ağır yemeklerden sonra öğlen, akşam sebze yemek hem mideyi rahatlatacak hem de ödem atımına yardımcı olacaktır. Ekmek, pilav, makarna ve hamur işlerinden uzak durun, bu durumu iki gün boyunca devam ettirmeniz önceki günü telafi etmeniz açısından daha etkili olacaktır. En az 40 dakika tempolu yürüyün, yılbaşı gecesi alınan fazla kalorilerin hızlıca yakılmasına yardımcı olacaktır. Ara öğünler yeşil çay veya kiraz sapı gibi bitki çayları tüketin.”