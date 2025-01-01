Yeni yılda 'Noel baba' dehşeti: Cinayet anı kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan ve 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 'noel baba' kostümlü kişinin saldırısı sonucu genç adamın hayatını kaybettiği görüldü.

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı.

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Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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'NOEL BABA' KOSTÜMLÜ GENÇ DEHŞET SAÇTI

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ‘noel baba’ kostümü giyen gence saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında ‘noel baba’ kostümü giyen A.O.G.’nin iki kişiyi bıçakla yaraladı.

Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yeni yılda 'Noel baba' dehşeti: Cinayet anı kameralara yansıdı