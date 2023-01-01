﻿Bakanlar Koca ve Yanık yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Bakan Koca, hastanede dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir'i ziyaretinde, aileyi tebrik etti. Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

Anne Melek Demir ve baba Ümit Barış Demir, bebek Yavuz Selim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi.

Anne Demir, bebeğinin zamanında doğduğunu, sağlığının da iyi olduğunu belirtti.

"DİĞER YILLARDAN FARKLI BİR GECE"

Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.

Birlik yüzyılına girdiğimizi dile getiren Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının son bebeği. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı. Annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayet yok. 2 kilo 680 gram ağırlığında doğan bir bebek. Başta ailesi olmak üzere, milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın ilk bebeği olması açısından önemli. Bir, birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum."

Nöbette olanlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Koca, yılbaşı gecesini nöbet tutan arkadaşlarıyla geçirmek istediğini söyledi.

Bakan Koca'ya ziyaretinde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

BAKAN YANIK ANKARA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Bakan Yanık, yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin'i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Anneye çeşitli hediyeler veren Yanık, hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin'i kutladı ve bebek Yağız Alp'in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.

Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Kübra Keskin, "Çok güzel bir his, Rabbim inşallah olmayanlara da nasip eder. Tüm sağlıkçıların 2023 yılının huzurlu, mutlu geçmesini diliyorum. Ankara Şehir Hastanesine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakan Hanım'a da ziyaretleri ve hediyeleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Yanık, normal doğumla 3 kilogram olarak dünyaya gözlerini açan Ecrin Masal ve annesi Ayşegül Eren ile 4 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen Muhammet Emin ve annesi Hazal Güçlü'yü de ziyaret etti.

Bakan Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk doğan bebekle karşıladıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak doğum yardımlarıyla beraber ayrıca yeni uygulamaya alınan Aile Destek Programıyla ailelerin yanında olduklarını belirten Yanık, "Çocuklarımızın sağlıklı dünyaya gelebilmesi için annelerin ihtiyacı olan destekten başlayarak çocukların doğumundan sonraki süreçleri; eğitim, sağlık ihtiyaçlarının sağlanmasında maddi manevi her türlü desteği bakanlık olarak sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çocukların gelişimlerindeki her türlü desteğin önemli olduğuna dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklar geleceğimiz. Bu çok duyduğumuz, çok söylediğimiz bir cümle ama çok gerçek bir cümle. Çocuklarımızın gelecekte özgür, üretken ve mutlu bireyler olarak yetişebilmesi için doğum öncesinden başlayarak desteklenmesi, ailelerin desteklenmeleri önemlidir. Bunun için de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok yoğun bir biçimde çalışmalara devam edeceğiz."

Derya Yanık, hastane personelinin de yeni yılını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. (AA)