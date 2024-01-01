Yeni yılın ilk intihar haberi. Marmaray'dan atlayarak intihar etti

İstanbul Bostancı’da saat gece 03.00 sularında bir şahıs gece kulübünde alkol fazla kaçırdıktan sonra başka bir şahısla kavga etmeye başladı. Kısa sürede kavga büyüdü ve dışarıya taştı. Alkollü erkek daha sonra gece kulübünün hemen karşısında yer alan Bostancı Marmaray durağına geldi ve turnikelerin üzerinden kendisini sarkıttı.

Polisin olay yerine gelmesi ile şahsı ikna etme girişimleri başladı fakat şahıs polisin konuştuğu anda kendisini raylara bıraktı.

İntihar eden şahıs hastaneye götürüldü. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.