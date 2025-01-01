Yeni yılın ilk sabahında yaptıkları şaşırttı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeni yılın ilk sabahında yaptıkları şaşırttı!

Bursa'nın İznik ilçesinde bir grup yeni yılın ilk sabahı buz gibi gölde metrelerce yelken sörfü yaptı.

Bursa İznik'te yelken antrenörlüğü yapan Mustafa Öncü, yeni yılı kutlamak için 2025'in ilk sabahı kışın ortasında yelken sörfü yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gölde bir grup vatandaş da yeni yıla yüzerek girdi. Yeni yılın ilk sabahı buz gibi gölde yüzenleri görenler ise şaştı kaldı.

Amaçlarının İznik'e değer katıp İznik'in adını tüm dünyaya duyurabilmek olduğunu ifade eden Yelken Antrenörü Mustafa Öncü, "2025'te Papa'nın ilçemize gerçekleştireceği önemli bir ziyaret var.

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Yılbaşı vesilesi ile ne yaparız diye düşünürken, hava da müsaitken böyle bir organizasyon yapalım dedik. Bizim de zaten işimiz bu. Tek derdimiz İznik'i dünya ya tanıtabilmek" diye konuştu.

Yeni yılın ilk sabahında yaptıkları şaşırttı!

Yeni yılın ilk sabahında yaptıkları şaşırttı!

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