Yeni yılın zam listesi. A'dan Z'ye hepsine yağmur gibi yağdı

Türkiye yeni yıla peş peşe gelen zamlarla 'merhaba' dedi. Kısacası söyleyelim; vatandaş nereye elini atsa zam geldi...

KÖPRÜLERE OTOYOLLARA DEV ZAM

Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Devlet kendi işlettiği köprü ve otoyolları yüzde 76 zam yaparken, YİD yani Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollardaki zam oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. KGM, tarafından işletilen köprülerdeki en düşük geçiş ücreti 9 lira olarak açıklanırken, boğaz köprülerinden tek yönlü geçiş ücreti ise 15 lira oldu. Devletin işletmediği, Osmangazi Köprüsü 290 liraya çıkarken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nen geçişler 295 liraya yükseldi. Yavuz Sultan Köprüsü'nden geçişin ücreti ise 35 TL olarak açıklandı.

TRAFİK CEZALARINDAKİ ARTIŞLAR

Yeni yılla birlikte trafik cezaları, vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı olarak adlandırılan yüzde 58,46'lik zam yapıldı. Buna göre 2024'te frene basmayıp, kırmızı ışık ihlali yapacak olanlar 1506 liralık ceza ile karşı karşıya kalacak. Hatalı parklara 690 lira ceza kesilecek. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşanların cezası 1506 lira uygulanırken, hız sınırını yüzde 50 aşanlar yandı ki hem de öyle bir yanacak. Hız sınırını yüzde 50 aşanlar 6 bin 439 liralık dev bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Alkollü araç kullananlara ise 6 bin 439 ile 12 997 lira arasında trafik cezası uygulancak. Direksiyondayken, cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 liraya yükseldi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ ZAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğü girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanmadığı MTV'deki zam 58,46 olarak uygulanacak. İşte 2024'te ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi.

EHLİYETTEN PASAPORTA NOTER ÜCRETİNDEN TC KİMLİK KARTINA ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliği'nde 2024 yılında ehliyetten pasaporta, kimlik kartından araç tescil belgesine kadar her şey zamlandı.Kimlik kartları 130 liraya yükseltilirken, bu miktar kaybedilmesi halinde 260 liraya çıkarılacak. Sürücü belgelerinin zamlı fiyatı ise 990 liraya, pasaport defteri de 790 liraya çıkarıldı. Noter ücretleri de zamlardan nasibini aldı. Noter kağıtları ve beyanname 87 liraya çıkarken, vekaletname ve resen senet ücreti 174 lira olarak belirlendi. Aile cüzdanları 705 liraya yükselirken, motorlu araç tescil ücreti 885 lira olarak kayıtlara geçti.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS BİLETLERİ ZAMLANDI

Şehirler arası yolculuk edenlere kötü haber...Daha benzine motorine zam gelmedi ama fiyatlar yükseldi. Geçen yılın son haftasında mesela 500 lira civarında olan İzmir-İstanbul bilet fiyatları zamlanarak, 650 ile 700 lira arasına yükseltildi.

ALKOL VE AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Zamların 3 ocak gününden itibaren de devam etmesi bekleniyor. Çünkü o gün altı aylık ÖTV tutarları belli olacak. 6 aylık ÜFE oranında zam gelmesi bekleniyor. Verilerle birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması halinde benzinde 7,52 liradan 9,40 liraya çıkacak. Motorinde ise 7,05 liradan 8,81 liraya çıkacak. Aynı durumda Alkol ürünlerinde de yaşanacak.