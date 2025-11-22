MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2'inci açılım sürecinin TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dün Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitme oylaması yapıldı. Oylamada gitme yönünde karar alındı.

DÜN MECLİS'TE GİTME YÖNÜNDE KARAR ÇIKTI

İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda adaya gidiş için AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP evet oyu verdi. Yeni Yol grubu 3 oyla çekimser kaldı. CHP, oylamanın gizli olması nedeniyle toplantıyı terk etti ve heyete üye vermeyeceklerini açıkladı. DSP, Hüdapar ve Demokrat Parti oylamada hayır oyu verdi.

CHP'DEN SONRA YENİ YOL DA İMRALI'YA GİTMEYECEK

Yeni Yol grubu ise bugün kararını açıkladı. Yeni Yol grubu İmralı'ya gitmeme kararı aldı.

Bu şekilde AKP, MHP ve DEM Parti'den birer milletvekili terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Görüşmenin tarihine ilişkin net bilgi olmazken DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Feti Yıldız ve AKP'den Hüseyin Yayman partilerden gidecek isim oldu.

MECLİS'TE 21 VEKİLİ BULUNUYOR

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları Yeni Yol grubunun 21 vekili bulunuyor.