Yeni Zelanda'da 6 şiddetinde deprem

Yeni Zelanda deniz kıyısına yakın 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ana karaya yakın insanlarda kısa sürelide olsa panik yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 23,1 kilometre derinliğinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk incelemelere göre can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı. Ana karada yaşayan insanlara depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Halk kısa süreli panik yaşandı.