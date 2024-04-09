Yeni Zelanda'dan Gazze çağrısı

Peters, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açıklamalar yaparak, Gazze'de hemen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Filistinli vatandaşların İsrail ordusunun saldırılarının yükünü çekmeyi sürdürdüğünü söyleyen Peters, "Bu çatışmadan önce zaten büyük zorluklarla mücadele eden Gazze şimdi çorak bir arazi haline geldi." dedi.

Bakan Peters, daimi üyelerinin karar tasarılarını çok kez veto etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yapamamasına sebep olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların durdurulması için dünyanın faaliyete geçmesi gerektiğini vurgulayan Peters, İsrail ordusunun Gazze'ye engelsiz insani erişimi sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini ifade etti.

Peters, İsrail güçlerinin Filistinli vatandaşların sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırı başlatabileceğine dair açıklamalarından ciddi kaygı duyduklarını belirterek, "Hamas'ı yenmenin bedeli Filistinli sivillere ödetilmemelidir." dedi.