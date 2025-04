Yeniçağ Gazetesi: 1 kilo et için 6 saat çalışmak gerekiyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ET FİYATINDAKİ ARTIŞ EMEKÇİYİ KÖLELEŞTİRDİ

Hayvancılık sektöründeki yem gübre fiyatlarındaki artış, et fiyatlarını da tırmandırdı.. Dana kıymanın kilosu 800 liraya, dana bonfilenin kilosu ise 1100 liraya çıktı. Türkiye, Avrupa'nın 10 katı et fiyatına ulaşarak zirveye oturdu. Hollanda da bir kilo et almak için asgari ücretli 0.8 saat çalışırken, Türkiye'de bu rakam 6 saate tırmandı.

Et almak artık zengin işi oldu. Canlı hayvan fiyatları başta olmak üzere, yem, gübre ve et kesim fiyatlarına bu hafta yeni bir zam daha geldi. Artık fiyatlar her gün artıyor. Besilik dana fi-yatı 5 bin lira artarken, 50 kiloluk yemin çuvalı 20 lira, üre gübrenin tonu 200 lira, et kesim fiyatlan 10 lira, dana kuşbaşı etin fiyatı da 25 lira arttı. Tarımda girdi fiyatları ile birlikte üretici ve market fiyatları aynı anda arttı. Üre gübrenin tonu 200 lira artarken, yem fiyatlarına da 10 lira ile 20 lira arasında zam geldi.

Canlı hayvan fiyatları bu hafta da artarken, buna bağı olarak et kesim fiyatları ve kuşbaşı eti ile kıyma fiyatları zamlandı. Hiçbir üründe fiyatlar artık yerinde durmuyor. Her gün yeni bir zam geliyor. Fiyatlar artarken, vatandaşın alım gücüde daralıyor. Üretici fiyatları tarafında canlı hayvan fiyatlarına bu hafta da zam geldi. Yem fiyatları, gübre fiyatlarındaki yükseliş, marketlerde et fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Dana kıymanın kilosu 800 liraya, dana bonfilenin kilosu ise 1100 liraya çıktı.

Tarımdanhaber. Com'un haberine göre, Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, haftalık fiyat bültenini yayınlandı. Fiyat bültenin de girdi fiyatları, üretici fiyatları ve market fiyatlarına haftalık gelen zamlar dikkat çekti. Canlı hayvan fiyatlarının özellikle son 6 haftadır düzenli bir şekilde artması dikkat çekiyor. İnek, buzağı ve dana fiyatları her hafta yükseliyor. Bu hafta fiyatı en çok artan canlı hayvan fiyatı besilik dana fiyatları oldu. 200-250 kg besilik dana fiyatı 5 bin lira artarak 105 bin liraya çıktı. Besilik dana fiyatı son bir ayda yüzde 13,5 artmış oldu. Besilik dana fiyatlarının artmasında ESK'nın 2025 yılı için öngördüğü besilik dana ithalatının başlamaması etkili oluyor. Nisan ayına gelinmesine rağmen ithal danaların gelmemesi iç piyasadaki arz sıkıntısına bağlı olarak fiyatları yukarı çekiyor.

Diğer yandan damızlık düve fiyatı 2 bin lira artarak 135 bin liraya, damızlık gebe düve fiyatı da 3 bin lira artarak 178 bin liraya ve 3-6 aylık buzağı fiyatı da bin lira artarak 71 bin 500 liraya yükseldi. Yem fiyatlarına geçtiğimiz hafta kısmi bir zam gelirken, bu hafta yeni bir zam daha geldi. Süt yemi (19) çuvalı 6,25 lira artarak 671,25 liraya, süt yemi (20) fiyatı 16,25 lira artarak 691 liraya ve süt yemi (21) fiyatı da 10 lira artarak 719 lira oldu. Besi yemi fiyatları da 20 lira artarak 631 liraya çıktı. Gübre fiyatları, haftanın en az zam gören ürünü oldu. Dış piyasada gübre fiyatları artmaması rağmen ekonomide yaşanan dalgalanmadan dolayı üre gübresinin tonu 200 lira arttı. 50 kg üre gübrenin çuvalı 987 liraya çıkarken, DAP gübrenin çuvalı da 1375 lira oldu. Karkas kesim fiyatlarındaki artışta devam ediyor. Buna göre dana karkas kesim fiyatı 8 lira artarak 458 liraya, inek karkas kesim fiyatı 3 lira artarak 398 liraya, düve karkas kesim fiyatı 5 lira artarak 435 liraya ve kuzu karkas kesim fiyatı da 5 lira artarak 585 liraya çıktı. Kesim fiyatlarındaki artışa paralel olarak dana kuşbaşı etin fiyatı 25 lira artarak 900 liraya, dana kıymanın fiyatı 17 lira artarak 800 liraya, dana bonfilenin fiyatı 54 lira artarak 1100 liraya ve kuzu kuşbaşı etin fiyatı 14 lira artarak 874 liraya çıktı.