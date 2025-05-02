Yeniçağ Gazetesi: 1 Mayıs İşçi Bayramı eziyet bayramı oldu

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1 MAYIS İSTANBUL'DA İŞKENCEYE DÖNDÜ!

İstanbul Valiliği'nin yasakları nedeniyle 1 Mayıs kutlaması Türkiye'nin en büyük kentinde OHAL dönemlerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Taksim'e çıkışı engellemek için metro ve metrobüslerin birçok durağı devre dışı kaldı. Valilikten izni olan Taksim'e girebildi. Yüzbinlerce vatandaş işyerlerine gitmek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. 300 aşkın göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışıma Günü dün Türkiye'nin dört bir yarında kutlanırken, İstanbul’da geçen yıllarda manzaralar yaşandı. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamasına bu yıl da izin verilmedi, Taksim civarında da önlemler artırıldı. Meydan ve çevresi saat 05.30'dan itibaren bariyerlerle çevrilirken, Gezi Parkı'na girişler engellendi. Bölgede çok sayıda TOMA, çevik kuvvet aracı ve binlerce polis konuşlandırıldı. Taksim'e çıkan hemen tüm yollar kapatıldı. Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro istasyonları da devre dışı kaldı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde sabahtan itibaren onlarca cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Toplu ulaşımda da ciddi kısıtlamalar uygulandı. metro, füniküler ve nostaljik tramvay seferleri durduruldu.

Sabahın erken saatlerinde Taksim etrafı abluka altına alındı. Her yerde polis ekiplerinin ve bariyerlerin olduğu görüldü. İşleri gereği Taksim'e gitmek isteyen ya da Taksim'den geçmek zorunda kalan yurttaşlara polis ekipleri izin vermedi.

Ekipler Taksim'e sabahın erken saatlerinde girmek isteyenlerden valilikten izin kağıdı istedi. 1 Mayıs dolayısı ile kapalı olan kurumdan nasıl izin alınacağını soran yurttaşlar yaşadıkları duruma isyan etti. Otellerde kalan turistler ise araç bulamadıkları için bavullarıyla yürüyerek bölge den ayrılmak zorunda kaldı.

Mecidiyeköy, Şişli, Osmanbey, Taksim ve Beşiktaş çevresinde alınan olağanüstü önlemler vatandaş için çileye dönüştü. Uzun süre yürümek zorunda kalan vatandaşlar yaşananlara isyan etti. Bir vatandaş "İşe gidiyorum. Bayağı geç kaldım, 1 saattir yoldayım. Normalde 8'de iş yerinde olmam lazım saat 9:30. Valla işçi bayramına benzemiyor sanki olaylar olmuş gibi. Bu işçi bayramı... Değil mi? Ben öyle biliyorum ama bu 1 Mayıs'a benzemiyor. İşçi bayramı değil işçi eziyeti gibi." dedi.

Şişli' ve Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenlere de polis müdahale etti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da gözaltıları engellemek amacıyla polisle tartıştı. Polis ablukasının ortasında kalan Tanal, "Ben CHP Şanlıurfa Milletvekiliyim. Bana milletvekilliğini sizin babanız mı verdi? Millet verdi. Benim çevremi sarmayın." dedi. Polis aracına çıkan Tanal, bölgede görev yapan bekçilere de tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bölgeyi abluka altına alan polislerle görüşmek için Şişli'ye gitti. Ancak görüşmelerden henüz bir sonuç alınmadı. Mecidiyeköy'de çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Göstericilerin Mecidiyeköy'de yaka paça, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınması dikkat çekti. Beşiktaş'tan Taksim'e çıkmaya çalışan grup da polisin sert müdahalesiyle engellendi. Görüntü almaya çalışan gazeteciler de polisler tarafından sert bir şekilde alandan uzaklaştırıldı. 1 Mayıs kutlamaları için kriz masası kuran Çağdaş Hukukçular Derneği'nin ilk tespitlerine göre şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 300'ü geçti. 9 avukatın da gözaltında olduğu bildirildi.