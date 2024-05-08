Yeniçağ Gazetesi 1. sayfası

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20 BİN ATAMA YAPILACAK MÜLAKAT KALDIRILMAYACAK!

Yüzbinlerce atama bekleyen öğretmenin gözü kulağı dün Bakan Tekin'den gelecek haberdeydi. 20 bin öğretmen atama yapılacağını açıklayan Tekin, atamaların yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat yoluyla yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sendika ve siyesilerden tepki yağdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhatapları tarafından merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin canlı yayında açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, öğretmen atamalarına ve yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamada bulunan Tekin, önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarıyla öğretmen atamalarına ilişkin son bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Elde edilen rakama göre MEB Personel Genel Müdürlüğünce branş dağılımına ilişkin simülasyon yapıldığını belirten Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. "KPSS skorunun yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceğiz bilgisini paylaşan Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıraladı. Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını söyleyen Tekin, bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranıyla, tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlattı. Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tekin, yeni müfredat taslağını 26 Nisan'da askıya çıkardıklarını belirterek, taslağa yoğun bir görüş geldiğini söyledi. Tekin, "Cuma günü akşam mesai saati bitimine kadar da bu konudaki ekranımızı açık tutacağız. Programlarla ilgili olarak görüşü, önerisi olacak arkadaşlarımıza sistem açık olacak" dedi.

Tekin, 2023'ün ekim ayında yaptığı açıklamada "68 bin öğretmen atamasına ihtiyacımız var" demişti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kamuda mülakatı kaldıracağız" vaadinde bulunmuştu. Atama bekleyen öğretmenler bu iki sözden yola çıkarak 'mülakatsız 68 bin atama' için eylem yapmıştı. Bakan Tekin'in dün mülakatla 20 bin atama yapacağız açıklaması, 'mülakatsız 68 bin atama bekleyen öğretmenlerde hayal kırıklığı yarattı.

Öte yandan Tekin'in açıklamasının ardından MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968.”