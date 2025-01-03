Yeniçağ Gazetesi: 41 gıda ürününden 40’ının fiyatı arttı

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Türkiye'de fiyat artışlarının da etkisiyle gıda enflasyonu kronik bir sorun haline geldi.

TZOB'un araştırmasına göre 2024'te markette takip edilen 41 üründen 40'ının fiyatı arttı. Yalnızca patatesin fiyatı düşerken beyaz lahana markette, mandalina ise üreticide fiyatı en çok artan ürünler oldu.

Türkiye’deki enflasyonist ortamda fiyat artışlarının en fazla yaşandığı ürün gruplarının başında gıda maddeleri geliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen ay ve 2024 yılı genelinde üretici market fiyatları ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri değerlendirdi. Üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ziraat odaları aracılığıyla alman veriler doğrultusunda hazırladıklarını belirten Bayraktar'ın açıklamalarına göre; 2024 yılında markette takip edilen 41 ürünün 40'ında fiyat artışı olurken sadece birinde fiyat düştü. Fiyatı en fazla artan ürün markette beyaz lahana, üreticide mandalina; fiyatı en fazla düşen ürün markette ve üreticide patates oldu. Geçen yıla göre bu yıl markette en fazla fiyat artışı yüzde 179,1 ile beyaz lahana da görüldü. Beyaz lahanayı yüzde 135 ile mandalina, yüzde 115,2 ile patlıcan ve pırasa, yüzde 98,5 ile limon izledi. Patates ise yüzde 16'lık düşüşle markette fiyatı en fazla düşen ürün olarak kayıtlara geçti.

Üreticide takip edilen 33 ürünün 29'unda fiyatlar artarken, 4 üründe düşüş yaşandı. Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 276,5 ile mandalinada görülerken bunu yüzde 270,4 ile karnabahar, yüzde 166,2 ile beyaz lahana, yüzde 153 ile pırasa izledi. Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 59,8 ile patateste görüldü. Patates teki fiyat düşüşünü yüzde 20,7 ile zeytinyağı, yüzde 9,4 ile Antep fıstığı, yüzde 3,6 ile kuru kayısıda görüldü. Bu yıl patates üretiminde yüzde 21,1 oranında artış görüldü. Bu üretim artışı özellikle patateste yıllık bazda üretici fiyatlarının geçen senenin altında kalmasına neden oldu. Zeytinyağı, Antep fıstığı ve kuru kayısıda ürün arzında artış yaşandı ve fiyatlar geçen senenin altına düştü.

Aralık ayında ise, üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 312,3 de limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını, yüzde 300,8 ile patates, yüzde 270 ile portakal, yüzde 237,2 ile havuç takip etti. Limon 4,1, patates 4, portakal 3,7 ve havuç 3,4 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 7 lira olan limon 30 liraya, 4 lira olan patates 18 liraya, 10 lira olan portakal 37 liraya, 11 lira olan havuç 37 liraya satıldı. Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün; markette beyaz lahana, üreticide patlıcan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün; markette karnabahar, üreticide patates oldu. Aralık ayında markette 41 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 17'sinde fiyat azalışı görüldü. Aralık ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 75,6 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 43 ile patlıcan, yüzde 30,2 ile yeşil soğan ve yüzde 16,6 ile marul takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 35,5 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 13,6 ile domates, yüzde 7,6 ile sivribiber, yüzde 6,3 ile kabak izledi.

Aralık ayında üreticide 33 ürününün 15'inde fiyat artışı olurken, 9'unda fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Aralık ayında üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 27,9 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüz de 25,3 ile portakal, yüzde 11,2 ile limon ve yüzde 11,1 ile mandalina izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,2 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 44,5 ile yeşil soğan, yüzde 42,3 ile beyaz lahana, yüzde 31,6 ile karnabahar takip etti.