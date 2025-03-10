Yeniçağ Gazetesi: AB’nin zehirli dediğini Türkiye ithal ediyor!

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“TÜRKİYE GIDA İTHALATINDA YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ”

CHP'li Gürel, "AB'nin çeşitli ülkelerden zehirli diye geri çevirdiği ürünlerin Türkiye'ye girmesi ve halka satılması dikkat çekici. İthal edilen gıda ürünlerini denetlemek iktidarın sorumluluğudur. Ayrıca Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler için 84 bildirim yapıldı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, son aylarda gündemde yer alan Türkiye'den ihraç edilen bazı ürünlere AB ülkelerinden ret kararları gelirken, ülkemize gelen gıda ürünlerinin denetlenmesi gerektiğini belirtti. Gürer, "Ülkemiz ile aynı dönemde farklı ülkelerden AB'ye giden ürünlerde sorunlar yaşanmasına rağmen, o ürünlerin ülkemize sorunsuz bir şekilde girmesi dikkat çekici" dedi. CHP'li vekil Gürer, "Ülkemiz, 21 üründe arz açığı yaşarken, ticari ilişki kapsamında 100'den fazla ithalat yapıyor. Bakanlar, bu ithalatçıların kimler olduğunu, ürünlerin nereden getirildiğini ve alış fiyatlarının ne olduğunu sorularımıza ticari sır kapsamında yanıt vermiyor. İthal gıda ürünlerini denetlemek, iktidarın sorumluluğundadır. Ülkemize gelen ithal ürünler, farklı ülkelerde sorunlu olarak reddedilirken, ülkemize gelen her ürünün kabul edilmesi de düşündürücüdür" ifadelerini kullandı. Gürer, Türkiye'nin 1 Ocak-3 Mart 2025 tarihleri arasında Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç ettiği gıda ürünlerine ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'den AB'ye ihraç edilen ürünler için toplam 84 bildirim yapıldığı ortaya çıktı. Bu veriler, Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en çok bildirim alan ülke olduğunu ortaya koyuyor. Aynı dönemde tüm Avrupa genelinde yapılan toplam 755 bildirimin %11'inden fazlası Türkiye için yapıldı.

Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin sorunsuz olmasını düşündürücü olduğunu söyleyen CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, "Farklı ülkelerden Türkiye'ye ithal edilen ürünlerde böyle sorunlar var mı, hiç iade edilmiş mi diye araştırmak istedik. Bu araştırmalarımızın sonucunda gördük ki farklı ülkelerde iade edilmiş ürünler, ülkemizde hiçbir sorun olmadığı tespit edilip giriş yapmıştır. Örneğin, Türkiye ye İran’dan 23.153 ton hurma ithal edilmiştir. Türkiye'ye gelen hurmalarla ilgili herhangi bir sorun saptanamamış; ama aynı dönemde Slovenya, İran’dan ithal ettiği hurmalarda norovirüs tespit ederek iadeye karar vermiştir. Keza Lüksemburg, İtalya’dan mısır unu ithal etmiştir. Bu mısır ununda olmaması gereken madde tespit edilerek iade edilmiştir. Türkiye ise aynı dönemde İtalya’dan 34 ton mısır unu ithal etmiş, ancak Türkiye'de bu ürünün doğrudan geçişi sağlanmıştır" dedi. Gürer, "Fransa, Belçika'dan ithal ettiği çikolatalarda olumsuzluk raporu vererek iade ederken, Türkiye aynı dönemde 116 ton çikolata aynı ülkeden ithal etmiş ve herhangi bir sorun saptanmamış" diye konuştu. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ithal edilen ürünlerle ilgili farklı ülkelerden gelen bildirimlerin iki yıl içinde 9 bini aştığını belirtti.

Gürer, Brezilya'dan ithal edilen 868 ton karabiberin Türkiye'de sorunsuz kabul edildiğini, ancak Almanya'nın Brezilya'dan ithal ettiği karabiberde seviye aşımı tespit edildiğini, Amerika'dan ithal edilen bademlerde Almanya'nın aflatoksin bulup iade ettiğini, Türkiye'nin ise aynı dönemde ithal ettiği 20.604 ton bademde herhangi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.