Yeniçağ Gazetesi: Açlık ve yoksulluğu bıraktık kayyumla uğraşıyoruz

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AÇLIK VE YOKSULLUĞU BIRAKTIK KAYYUMLA UĞRAŞIYORUZ

AKP, seçilmişlerin yerine kayyum atamalarıyla %15 zamma mahkûm edileceği, yeni yıl itibarıyla her şeye %44 zam geleceği, kiracıların canının yanacağı verileri gözlerden uzaklaştırdı.

TÜİK VERİLERİ ENAG'IN YARISI

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum şoku yaşanırken, bu kez Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi belediyelerine kayyum atandı. Bir anda tüm ülke bu konuya odaklandı. İktidarın hamlesi gündemi değiştirirken, ülkenin en kritik verileri açıklandı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu, tüketici fiyatlarının ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,57 arttığını, yıllık enflasyonun da yüzde 89,77 olduğunu duyurdu. Bu verilerin hemen ardından bu kez TÜİK, tüketici fiyatlarının aylık 2,88, yıllık ise yüzde 48,58 artış gösterdiğini açıkladı.

YENİDEN DEĞERLEME YÜZDE 43,93

Ülke kayyumu tartışırken, TÜİK rakamlarının esas alındığı vergilere, 1 Ocak itibarıyla değerli kağıtlara zam geldi. TÜİK verilerine göre, ekim ayında yurt içi üretici fiyat endeksi 12 aylık ortalamaya göre %43,93 arttı. Böylece, yeniden değerleme oranı da %43,93 oldu. Buna göre; pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, trafik cezaları, araç muayene ücretleri gibi pek çok sayıda vergi ve ceza, 2025 yılında %43,93 oranında artacak. Aynı şekilde gelir vergisinde de bu oran geçerli olacak, maaşlar düşecek.

EMEKLİNİN DURUMU İÇLER ACISI

Türkiye de gündem değişirken, konut ve iş yeri kira artış oranlan da belli oldu. Bu ay kontratını yenileyecekler için kira artış oranı tüketici enflasyonunun 12 aylık ortalaması olan yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam da ekim ayı enflasyon ile ortaya çıkmaya başladı. Dört aylık enflasyon yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Eğer, kasım ve aralıkta aylık enflasyonlar yüzde 1’er buçuk olursa enflasyon farkı yüzde 15 olacak. En düşük maaştan aylık alan milyonlarca emekli ise hiç zam alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.