Yeniçağ Gazetesi: AKP’li dayın yoksa iş kapıları kapalı!

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CHP'Lİ AĞBABA'DAN İKTİDARA LİYAKAT ELEŞTİRİSİ:

AKRABALARINIZ, YEĞENLERİNİZ DEVLETİ ADETA İŞGAL ETMİŞ

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada devletin liyakatsiz atamalarla adeta bir çiftlik haline geldiğini ve 4 milyon 700 bin ev gencinin işsizlik sorunu yaşadığını belirten CHP'li Ağbaba, iktidarı eleştirerek, devlet kurumlarının yalnızca AK Partililere ait olduğunu iddia etti.

TBMM Genel Kurulu'nda devlet memurluğu için "35 yaş sınırı" getiren düzenlemeyi de 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifin 15. maddesine ilişkin söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamu kurumlarındaki liyakatsiz atamalara dikkat çekti. İşsiz gençlere dikkat çeken Ağbaba, iktidar sıralarına dönerek şunları söyledi:

"Maalesef memleket adeta bir çiftlik haline gelmiş durumda. Ömründe para yatırıp çekme dışında bankanın önünden geçmeyen eski vekiller, banka yönetim kurulu üyeliğine atanıyor. Telefon açıp kapatma dışında TELEKOM'la ilişkisi olmayan milletvekilleri TELEKOM’un, Turkcell in yönetim kuruluna atanıyor. Demiri görse bakır sanan eski bakan, eski belediye başkanı KARDEMİR'in yönetim kuruluna atanıyor. Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait; 4 milyon 700 bin ev genci yani ne eğitimde ne işte çalışamıyor. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devle-ti âdeta işgal etmiş durumda"

Devletin kurumlarının sadece AKP'lilere ait olduğunu vurgulayan CHP'li Ağbaba, ancak bunun için de torpil gerektiğini belirterek "AK Partiye oy veren fakir fukara da geçemiyor, ya Ankara'da dayısı olacak ya da emmisi olacak. Devlet adeta bir çiftlik durumunda" dedi. Depremin vurduğu Malatya'da yerinde dönüşümlerin kağnı hızıyla ilerlediğini söyleyen Ağbaba, Çevre Bakanlığı'nın yeteri kadar personeli olmadığı için incele yapılamadığını söyledi. Depremzedelere 1,5 milyon lira destek verileceğini açıklandığını ancak 2 yıl geçmesine rağmen bu paranın ödenmediğinin vurgulayan Ağbaba, şöyle devam etti:

"İki yıldır bu insanlar para verilmesini bekliyorlar. Enflasyon almış başını gidiyor, beton fiyatları, demir fiyatlan, işçilik fiyatları neredeyse 2 katına çıkmış ama bürokratik engellemeler ve belediyelerin beceriksizliği yüzünden yerinde dönüşüm maalesef ilerlemiyor. 100 metrekarelik bir evin maliyeti 3 milyonu, 3 milyon 300 bini aşmış durumda. Maalesef, devlet taahhüt ettiği ödemelerini zamanında yapmadığı için memleket mağdur olmaya devam ediyor."

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da iktidarın yasama faaliyetini etkisiz kıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi ile veya son dönemi ile öncesi karşılaştırılırsa yani Anayasa Mahkemesi'nin hem Cumhurbaşkanı kararnameleri bakımından hem de bu yasama organının yaptığı yasama çalışmaları bakımından birçok yasayı iptal ettiği görülür. Bu, aslında bizler bakımından son derece üzücü bir şey Eğer bu Parlamentonun yasama uzmanları ve bizler Anayasa'ya uygun yasa yapmayı bilmiyorsak yurttaşlarımızdan nasıl Anayasaya uygun davranış bekleyeceğiz? Veya koskoca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bu kadar çok yasama uzmanı varken, bu kadar çok yasayı, kararnameyi Anayasa'ya aykırı yapıyorlarsa nasıl yurttaşlarımızdan Anayasa'ya uygun davranmasını bekleyeceğiz? Dolayısıyla böyle bir tarzınız var yasa yapma tekniği bakımından; bunun bir gözden geçirilmesi lazım eleştiri bakımından çünkü rejimin niteliğini değiştirdi."