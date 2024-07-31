Yeniçağ Gazetesi: Başlatılan köpek avı vicdanları sızlatıyor

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Tartışmalarla çıkan yasa için iktidara ağır sözler!

Sokak köpeklerine ‘ötanazi’ tartışmalarına neden olan düzenleme yasalaştı. Muhalefet, yasanın kabulü için el kaldıran AKP ve MHP’lilere “İnsanlık tarihine utançla geçtiniz” diye tepki gösterdi. Belediyelere ağır sorumluluklar getiren yasanın pratikte nasıl uygulanacağı merak konusu.

KAMUOYUNDA ‘ötanazi’ tartışmalarıyla tepkilere neden olan 17 maddelik ‘160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, Genel Kurul’da iki gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla yasalaştı.

Teklif, 224 ‘Hayır’ oyuna karşılık 275 ‘Evet’ oyuyla sabaha karşı kabul edildi. Muhalefet sıraları “Tarihe kara gün olarak geçecek, ‘evet’ oyu verenleri ne tarih affedecek ne insanlık. Bu insanlık tarihine utançla geçecek bir düzenlemedir. Barınaklar ölüm merkezidir. Milyonlarca hayvan orada ölür, buna tahammül edemezler. Çocuklarınıza kanlı bir miras bıraktınız” diyerek tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise “Öldürme kanunu” diyen muhalefete tepki göstererek, “Bu kanunda öldürme yok, yalan! Sahiplenme var, teşvik var” karşılığını verdi. Taslağın son oturumuna vekillerden yoğun katılım oldu. TBMM Genel Kurulu 30 Temmuz saat 03.50’de teklifin yasalaşmasıyla 1 Ekim Salı gününe kadar tatile girdi.

Yasadaki en muğlak düzenlemelerden biri de 5. maddeye yönelik. Barınaklara alınan köpeklerden “insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına”, Veteriner Hizmetleri Kanunu’nu 9. maddesindeki hükümlere göre veteriner hekim kontrolünde ‘ötanazi’ uygulanabilecek. CHP’li belediyeler taslak daha TBMM’deki komisyonda görüşülürken “Bu haliyle uygulamayız” diyerek iktidara rest çekmişti. Veteriner birlikleri de “Köpeklere ötanazi uygulamayız” tepkisini göstermişti.

Meclis’ten geçen yasaya göre, belediyeler, 31 Aralık 2028’e kadar barınakları kurmak, ‘rehabilitasyon’ işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’ini; büyükşehir belediyeleri binde 3’ünü kaynak olarak aktaracak.

Ancak kendi giderlerini bile karşılamakta zorluk çeken çok sayıda belediyenin bu işlemleri nasıl yapacağı merak konusu. Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa, kedi ve köpek sahiplerin de bir dizi sorumluluk getiriyor. Vatandaşlar hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025’e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak. ‘Sahipli hayvan’ ve ‘sahipsiz hayvan’ kavramları açık bir şekilde tanımlanacak.

Haber Merkez