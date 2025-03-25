Yeniçağ Gazetesi: Borçlanarak yaşamak bile artık çok zorlaştı

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BORÇLANARAK YAŞAMAK BİLE ARTIK ÇOK ZORLAŞTI

Halkın bankalara olan borcu 4 trilyon lirayı aşarken kredi kartı harcamalarının yüzde 30'u temel gıda maddesi alımına gitti. Kart borcunu ödeyemeyenlerin sayısında büyük artış var.

GELİRLERİ YETERSİZ KALIYOR

İktidarın uygulamaları ile ekonomik krizin daha da derinleştiğine ve bundan en çok dar gelirlilerin etkilendiğine dikkat çeken CHP'li Fethi Gürer, "Geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyince mecburen borçlanan vatandaş, süreç sonunda çıkmaza sürüklenip icralık olmaktan kurtulamıyor" dedi.

İCRALIK OLANLAR ÇOĞALIYOR

Vatandaşların bankalara olan borçları içinde ödenemeyen ve takibe alınan tutarların da artış eğiliminde olduğunu belirten CHP'li Gürer, "Ocak ayının ilk haftasında takibe düşen borç tutarı 116 milyar TL iken, 14 Mart haftasında bu rakam 30 milyar TL artarak 146 milyar TL'ye yükseldi" diyerek şunları söyledi:

SATIN ALMA GÜCÜ ERİYOR

2025 yılının ilk ayında 124 bin kişi ilk defa kredi kullanırken, ilk defa kredi kartı kullanan kişi sayısı ise 167 bin oldu. Bu veriler, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaya yöneldiğini işaret ediyor. Harcamaların kredi kartıyla finanse edilmesi, halkın satın alma gücündeki ciddi bir erimeyi gösteriyor.

EKONOMİK KRİZDEN ÇIKMAK BAĞIMSIZ YARGI İLE OLUR

Gündemdeki siyasi gelişmelerin ekonomide oluşturduğu olumsuz tabloyu değerlendiren ünlü ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ülkeyi yönetenlere, "Ekonomide önlemden önce, yargıyı bağımsızlaştırın" tavsiyesinde bulundu.

Çıkış yolunun yargının bağımsızlaşmasından geçtiğini vurgulayan Mahfi Eğilmez, "Ahbap çavuş demokrasisinden gerçek demokrasiye geçilmesi, ekonomiyle doğrudan ilgili görünmeyen düzenlemelerin yapılması önemli" dedi.