Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bu sevginin bir tarifi yok

9’u 5 geçe hayat durdu!

Okulları tatil edip engelleyeceklerdi; engelleyemediler, yok sayacaklardı; yapamadılar. Türlü yalanlarla hakaretler edildi ama yüreklerden söküp atamadılar. O sevgi daha da büyüdü.

KALPLERDEN ASLA SİLEMEZLER

Okulların tatil edilerek öğrencilerin anmasına müsaade edilmeme çabası, savcılıklarım hiç bir işlem yapmadığı olmadık hakaretler, yok sayma girişimleri Mustafa Kemal Atatürk'ü kalplerden silmeye yetmiyor. Atatürk, aramızdan ayrılışının 87, yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anıldı. Milyonlar, si-ren seslerinin ardından saat 09.05'te saygı duruşuna geçti, Türkiye'de hayat durdu.

BİR ULUSUN AKAN GÖZYAŞI

Köprülerde, yol kenarlarında, otobanlarda, otobüsler, metrolar, tramvaylarda, iş yerlerinin önlerinde, havada, karada, denizde her yerde milyonlar Ata'ya saygısını gösterdi. Vatandaşların birçoğu o an gözyaşlarını tutamadı. İstanbul'da Atatürk için 'insan zincirleri oluşturuldu. Diyanet işleri Başkanlığı'nın duyarsız kalması ve engellemelere rağmen, camilerde mevlitler okundu, dualar edildi.

YİĞİDİM ASLANIM BURADA YATIYOR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na ellerinde Türk bayraklarıyla gelenler içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ata'nın yaşamını yitirdiği odaya girenler saygı duru şunda bulunup, yatağa çiçek bıraktı. Anıtkabir'e de resmi törenlerin ardından akın edenlerin dillerinde tek bir söz vardı; "Yiğidim aslanım burada yatıyor."