Yeniçağ Gazetesi: Can Holding’e kayyum!

CAN HOLDİNG’E KAYYUM! SUÇLAMALAR AĞIR…

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'in 121 şirketine el konuldu.

10 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında jandarma görevlilerinin de olduğu ekipler dün sabah 07.00 sıralarında Can Holding'e operasyon düzenledi. Operasyonun MASAK ve mali denetim birimlerinin raporlarıyla başlatıldığı ve kara para aklamak, suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve Kemal Can'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

YÜKLÜ PARA TRAFİĞİ VAR

Başsavcılık, "Soruşturma kapsamın da; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı görülmüştür" açıklaması yaptı.

BASİRETLİ TACİR ANLAYIŞI

Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Habertürk, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV, Bloomberg HT, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları, Bilgi Üniversitesi, HT Spor'un da kayyumu olan TMSF, "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde "basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir" duyurusunda bulundu