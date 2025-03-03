Yeniçağ Gazetesi: Çiftçiyi gözden çıkartıp ucuzluk bekliyorlar!

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İthalat lobisi kazandı, çiftçinin tarlası-traktörü de icrada



Ürün fiyatının maliyetleri karşılayamaması nedeniyle borç batağına saplanan çiftçinin tarlası, traktörü icra kapısına düştü. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2024 çiftçimiz için kara yıl oldu. Çiftçilerimiz borçlarını ödeyemedi. Ödeyemeyince traktörler icra yoluyla satışa çıkarılmaya başlandı. İlk 3 ayda 111 traktör icralık oldu” dedi.

ARTAN maliyetler karşısında bankalara borçlanan çiftçi, icra yoluyla traktörü ve tarlasından oluyor. Üretici tarlasını ekemeyince ithalat lobisi dışardan ürün ithal etmesine rağmen çarşı, pazarda sebze ve meyve fahiş fiyat artışıyla karşımıza çıkıyor.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2024 çiftçimiz için kara yıl oldu. Çiftçilerimiz borçlarını ödeyemedi. Ödeyemeyince traktörler icra yoluyla satışa çıkarılmaya başlandı. Yılın ilk ayında icra daireleri tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısı 27 iken, bu rakam şubat ayında 47’ye yükseldi. Mart ayında ise 37 traktör daha satışa çıkarıldı. Böylece ilk 3 ayda 111 traktör icralık oldu” dedi.

Ekonomik zorluklar nedeniyle tarım araçlarını kaybetmeye başladığını belirten Gürer, “Çiftçilerimizi traktörü olmazsa, üretim yapmakta zorlanacaklar. Özellikle Bursa, Manisa, Çanakkale ve Nevşehir gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde icra yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısının yüksek olması dikkat çekti. Bir de mekanik ömrünü tamamlayan traktörlerin verimliliği düşerken, bakım masrafları, yedek parça giderleri ve mazot giderleri artmaktadır. Bu da çiftçiye ek giderlere neden olmaktadır. Lakin, traktör lastiği alamayacak duruma düşen çiftçiler dahi var” diye konuştu.

Sıkıntının traktörle sınırlı kalmadığın vurgu yapan Gürer, “Geçen yıl da bankalar tarafından 331 tarla satışa çıkarıldı. Besi çiftliği, ahır, zeytinlik, gül bahçesi, çiftlik ve bodur elma ağaçları ve kiraz bahçeleri, ekilir tarlalar icra daireleri eliyle satışa veriliyor. Halihazırda çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 868 milyar lira” dedi.

Çiftçilerin üretim yapabilmesi için traktörlerinin haczedilmemesi yönünde bir kanun teklifi sunan Gürer, “Eğer üretim olmazsa ileri ki aşamada gıda da sorunlar artabilir. Çitçiyi gözden çıkartıp, üründe ucuzluk bekleyemezsin” dedi.

Türkiye’deki traktör filosunun yaşlandığını da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam traktör sayısı 1.598.659 olarak kaydedilirken, TÜİK verilerine göre bu traktörlerin yaş ortalaması 24,5’e ulaştığını ve bu rakamın tarım araçlarının yenilenme hızının yavaşladığını gösterdiğini belirterek, “Ülkemizde ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 300 bin buna karşılık traktörü olan çiftçi sayısı 1 milyon 600 bin. Kamu kuruluşlarını da düşersek, 1 milyon 300 bin civarında, çiftçilerimizin kullandığı traktör var. Yani çoğunluğu traktörlerini değiştiremiyor. Sadece %50’sinin yeni traktörü var” İfadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, “TÜİK verilerine göre, Türkiye’de traktörlerin yaş ortalaması 2015 yılında 22,9 iken, 2024 yılı sonunda 24,5’e yükselmiştir. Bu durum, traktörlerin yaş ortalamasının giderek arttığını ortaya koymaktadır. Mekanik ömrünü tamamlayan traktörlerin verimliliği düşerken, bakım masrafları, yedek parça giderleri ve mazot giderleri artmaktadır. Bu da çiftçiye ek giderlere neden olmaktadır. Lakin, traktör lastiği alamayacak duruma düşen çiftçiler dahi var” diye konuştu.

2002’de 970 bin 83 olan traktör sayısı, 2024’te 1 milyon 600 bine yükselmesine rağmen, nüfus artışına oranlanırsa traktör sayısındaki önemli bir artış olmadığı görülüyor. Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarından önce traktör yoktu diyen AKP Grup Başkan Vekili, en azından TÜİK’e bakıp traktör varlığını inceleseydi, 1988 yılında 654 bin 636 olan traktör sayısının 2002’de 970 bin 83’e çıktığını görmüş olurdu” dedi.