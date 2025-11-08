Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ENFLASYON MAAŞ ZAMMI ÖNCESİ ANİDEN DÜŞECEK!

Merkez Bankası, gıda fiyatları yükselince yıl sonu hedeflerinin yükseldiğini ama 2026 yılı hedeflerini düşük tuttuklarını duyurarak, asgari ücrete düşük zamma kapıyı araladı.

HEDEFLERİ YİNE ŞAŞTI

MERKEZ Bankası enflasyon raporunda yıl sonu hedefini, yıl başına göre 10-12 puan arasında yükselterek yüzde 21'den 31-33 aralığına çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu hedefinin yükselmesinde gıda fiyatlarındaki artışın en büyük etken olduğunu açıkladı. Bakan Mehmet Şimşek de önceki gün bütçe görüşmesinde "Ben bahane peşinde değilim ama enflasyon hedeflerindeki sapmada kuraklığın etkisi var" demişti.

VATANDAŞ ZOR DURUMDA

2026 yılı enflasyon hedefi ise değiştirilmeyerek yüzde 13-19 seviyesinde sabit kakı. Beklenti üzerinden zam yapılan asgari ücretin de bu oranda artırılması öngörülü yor. Bu da yüksek enflasyona rağmen maaşına 1 yıldır zam gelmeyen açlık sınırının altında yaşayan çalışanların belini daha da bükecek. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, vatandaşım 'Ekonomik Program' adı verilen hayat pahalılığı altında ezilirken, ortada iyi yönlü bir gelişme olmadığını vurguladı.

GERÇEKLEŞMEYEN HİKAYE

Ekonomist Burcu Aydın ise "Bu 2026 yılı için ücret artışlarının görüşüldüğü bu dönemde sabit gelirliler için kötü bir haber oldu" dedi. Eski Merkez Bankası Baş-ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da "Son 3 yıldır her enflasyon raporunda kendini tekrar eden ve hiç bir zaman gerçekleşmeyen hikâye: Talep çok zayıflayacak, enflasyon hedeflere inecek" derken, ekonomist Mustafa Sönmez ise "Bunları biz nasıl ciddiye alalım" sözüyle tepkisini dile getirdi.