Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni ittifak ortağı DEM

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ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN YENİ İTTİFAK ORDAĞI DEM!

Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısı sonrasında PKK ile başlattıkları süreçte iş birliği yaptıkları DEM’i de ortakları arasına kattığını açıklayan Erdoğan yeni anayasa için cephe genişletmeyi sürdürüyor

“DAHA GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

Partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, “Daha güzel şeyler olacak” diyerek terör örgütü PKK ile sürdürülen diyaloğu destekleyen Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: İlk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum: Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evelallah pişirerek geleceğe taşıyacağız. DEM Heyeti, Meclis Başkanımızla görüştüler. Gazi Meclisimizin sürece sunacağı güçlü katkının, yürütülen çalışmaların başarısı açısından kritik önemde olduğu kanaatindeyiz.

“BERABER YÜRÜME KARARI ALDIK”

İnşallah mümkün olan en geniş katılımla, yapıcı ve kolaylaştırıcı bir yaklaşımla Meclisimizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyorum. Şimdi AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var, dertliyiz! El ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşarız. Biz Sayın Bahçeli ve kadrosu ile beraber terörsüz Türkiye için canımızı, kanımızı, bütün tecrübemizi, bütün hayatımızı ortaya koyduk. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye sağduyulu bir üslupla süreci sahiplenen Dem Parti heyetine teşekkür ediyorum.

DERVİŞOĞLU: BİZ BU SÜRECİN KARŞISINDAYIZ!

Edirne’de halkın sorunlarını dinleyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu iktidarın açılımına ser tepki gösterip, "Saray'ın, İmralı'nın yolundan yürüyenlerin Cumhuriyet'i yok etmesine müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz" dedi. Ülkeyi bekleyen büyük tehlikeyi gördüklerini belirten Dervişoğlu şunları söyledi: “Biz bu sürecin karşısındayız. Canımızın, kanımızın, son damlasına kadar, Aklımızın fikrimizin son cevherine kadar, biz bu yolda ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyenleriz. 4 kantonlu Kürdistan projesinin Türkiye ayağı için düğmeye basılmıştır. Bu cüretkar adım, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedinin ucundan bir parça koparma girişimidir. Buna müsaade etmeyiz.”



ÜMİT ÖZDAĞ: TEK BAŞIMA DA KALSAM BEN BUNA DİRENECEĞİM

Türkiye’nin birliğine ve dirliğine el sürdürmeyeceklerini belirten Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “Erdoğan, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti’nin ittifakını ilan etti. Bu ittifakla birlikte önümüzdeki günlerde neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz. Biz neler yapacaklarını biliyoruz. Yapmaya başladıkları zaman Türk milleti de görecek. Size söz veriyorum tek başıma kalsam dahi sonuna kadar bu ittifakın yapacaklarına direneceğim” dedi

CEMAL ENGİNYURT “UTANDINIZ MI?” DİYE SORDU

Erdoğan’ın DEM ile ittifakını açıklamasını, X hesabından değerlendiren CHP’li Cemal Enginyurt: Ne konuşmaydı be! Tarihi yeniden yazdı(!) Ne dedi ne dedi? Erdoğan, “AK Parti, MHP, DEM Parti olarak beraber yürüme karar verdik” dedi. Müthiş üçlü.. Bir dönem bize HDP masanın altında. Kandil arkalarında. Apo’yu serbest bırakacaklar diyenler. Utandınız mı? Utanmazsınız.