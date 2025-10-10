Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ETİKETLERDEKİ FİYATLARA PAZAR PARASI YETMİYOR!

Sebze - meyve fiyatlarındaki astronomik artış, pazar alışverişi için ayırdıkları bütçelerini aşınca vatandaşlar semt pazarlarından filelerini dolduramadan dönmek zorunda kalıyor.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Semt pazarlarında fiyatlar cep yakıyor. Tezgâhlardaki fiyatların yükselmesiyle birlikte alışverişe giden isyan ediyor. Birçok kişi de sebze ve meyvelerin fiyat etiketini gördükten sonra alışverişi yarıda bıraktığını belirtiyor. Pazar yerinde satılan çoğu ürünlerin etiket fiyatlarının "yarım kilo" olarak yer alması dikkati çekiyor. Pazarlarda biberin kilosu 60, patlıcanın 35, mandalinanın 50, şeftalinin 80, armudun 75 ve peynirin ise en az 200 liradan satılıyor.

SAĞLIKLI BESLENEMİYORUZ

Pazarda alışveriş yapan Yıldız Alim, “Fiyatlar berbat, hiçbir şey alamıyoruz. Her şey aldı başını gidiyor. Maaş belli, yetmiyor. Patates, domates gibi temel ihtiyaçlara bile zor ulaşıyoruz. Meyvelerin yanına varılmıyor. Durum çok kötü” dedi. Emekli Döne Uslu ise, “Düşük emekli maaşı alıyorum. Kanser hastasıyım, tedavi görüyorum; hastalığıma mı harcayayım, gıdaya mı? Et, balık zaten yok. Sağlıklı beslenemiyoruz, 16 bin lira maaş yeter mi? Yetmez” diye dert yandı.

HAYAT GERÇEKTEN ÇOK ZOR

Nazife Akbulut da pazar çıkışında elindekileri göstererek, “600 lira peynire, 110 lira yumurtaya verdim. Emekli maaşıyla ay sonunu getiremiyorum. Sebze bile lüks oldu. Birini bu hafta alırsam, öbürünü haftaya alıyorum. Ben şeker hastasıyım, sebze yemem lazım ama yok. Sebze alırsam ay sonunu getiremiyorum zaten” dedi. Aslıhan Gürhan ise “Önce bakıyorum bütçeme, sonra fiyatlara bakıyorum, yetmiyor. Hayat çok zor” ifadelerini kullandı.