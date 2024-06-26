Yeniçağ Gazetesi: Ev sahibinin intikamı çok korkunç olacak

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Kiracıya “1 yıllık peşin” ve “çıkış taahhütnamesi” şartı

Kira zamlarında yüzde 25'lik tavan artış oranı uygulaması 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. TÜKONFED Emlak Komisyonu Başkanı Tren, "Mal sahipleri 1 yıllık peşin istemeye ve çıkış taahhütnamesi almaya başladılar" dedi.

KONUT kiralarına 11 Haziran 2022'de yüzde 25 kira artış zam sınırı getirildi. Bu sınırlama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Pazartesi günü sora erecek 2 yıllık uygulama süresi içerisinde birçok ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığa düştü ve hukuki yollara başvurdu.

Uygulamanın son geçerlilik tarihine günler kala konuyla ilgili henüz yeni bir karar ise alınmadı. Ev sahiplerinin enflasyon oranı olan yüzde 65 zam talibinde bulunmaya başladığı belirtilirken kiracılar, ev sahipleri ve emlakçılar ise belirsizlik olduğunu belirterek karşı karşıya geldi.

Taraflar, yüzde 25’lik zam tavan uygulamasının 2 yıl boyunca verimli bir şekilde kullanılmadığını ifade ederek daha kapsamlı ve uygulanabilir bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, artık zam oranının eskisi gibi TÜFE oranında artırılacağını belirterek “Kiracılar bu durumda memnun gözükür ama mal sahipleri de kendilerine özgü tedbirler almaya başladı. 1 yıllık peşin istemeye ve çıkış taahhütnamesi almaya başladılar. Bu da kiracıları oldukça zorluyor. Diğer yandan da mal sahipleri kendi gayrimenkullerini kiraya vermek istemiyor, kendince önlem almak istiyorlar açıkçası. Bununla ilgili çok fazla şikâyet geliyor" dedi.

TÜKONFED olarak konuya ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini de ifade eden Tren, “En fazla da önümüzdeki dönemde kira tespit davalarının ikiye, üçe katlanacağını biz öngörüyoruz. Bölgesel olarak bu konuda çalışmalar yapılabilir. Ankara’daki bir yerle İstanbul Etiler’deki yerin kira artış oranlarıyla ilgili bir sınırlama gelebilir. Bölgesel olarak bu çalışmalar yapılabilir. Çünkü her bölgenin farklı farklı dinamitleri var. Bunlarla ilgili çalışma yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 25 uygulamasından kiracını memnun olduğunu ancak ev sahiplerini “Bana yetmiyor” dediğini belirten Emlakçı Halil Kasapoğlu da “Bunu üzerine taraflar çoğu zaman mahkemelik oldu. Evin değerine göre, semtin değerine göre, farklı semtler var. Semtin değerine göre yapmak lazım. Bir de aynı semt içerisinde mahalleler var, mahallesel olarak yapmak lazım” dedi.

Kiracı olduğunu söyleyen Metin Sarı da yüzde 25 zam uygulamasının devam etmesini istediğini belirterek, “Öbür türlü mal sahipleri istedikleri şekilde zammını uygular, bu sefer haksızlık olur. Bu enflasyona göre onlar da haklı, biz de haklıyız. Bunun ortasının bulunması lazım" dedi.

Faruk SAVAŞ (DHA