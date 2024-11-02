Yeniçağ Gazetesi: Gıdaya erişim her gün daha da zorlaşıyor!

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ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLDİ MARKETLER UÇUŞA GEÇTİ

TZOB'un araştırmasına göre gübrede mazotta artan maliyetlere göre gerileyen fiyatlar çiftçiyi çökertirken, marketlerde katlanan fiyatlar tüketicinin ürünü pahalı yemesine neden oluyor.

TZOB'un her ay yaptığı üretici market fiyat araştırmasında, üreticinin ürettiği üründe zarar etmesine rağmen, marketlerde katlanan fiyatların faturasının tüketiciye yansıtıldığı ortaya çıkıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekimde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 368,5 ile karnabaharda görüldüğünü bildirdi. Bayraktar, yazılı açıklamasında, ekim ayı üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekimde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 368,5 ile karnabaharda görüldüğünü bildiren Bayraktar, bunu yüzde 281 ile patates, yüzde 259,4 ile beyaz lahana, yüzde 236,6 ile portakal ve yüzde 205,3 ile limonun takip ettiğini belirtti.

Bayraktar, karnabaharın 4,7 kat, patatesin 3,8 kat, beyaz lahananın 3,6 kat, porta- kalın 3,4 ve limonun da 3,1 kat fazlaya satıldığını ifade ederek, "Üreticide 12 lira 50 kuruş olan karnabahar 58 lira 56 kuruşa, 3 lira 60 kuruş olan patates 13 lira 72 kuruşa, 4 lira 81 kuruş olan beyaz lahana 17 lira 30 kuruşa, 13 lira 75 kuruş olan por- takal 46 lira 28 kuruşa, 10 lira olan limon 30 lira 53 kuruşa markette satıldı" bilgisini paylaştı.

Ekimde markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kuru soğan, üreticide patates olduğuna dikkati çeken Bayraktar, ekimde markette 36 ürünün 21'inde fiyat artışı, 15'inde ise fiyat düşüşü olduğunu bildirdi.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 65 ile sivri biber, yüzde 60,4 ile yeşil soğan, yüzde 46 ile kabak, yüzde 34,1 ile domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 18,7 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 17 ile limon, yüzde 9,2 ile kuru incir, yüzde 7,9 ile Antep fıstığı, yüzde 7,5 ile kuru kayısı izledi.”

Ekimde üreticide 28 ürünün 18'inde fiyat artışı, 7'sinde fiyat düşüşü görüldüğünü, 3 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13 ile limon, yüzde 10,1 ile yumurta, yüzde 8,8 ile pirinç ve yüzde 2,2 ile nohut izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 105,9 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 104,8 ile kabak, yüzde 102,2 ile sivri biber, yüzde 64,4 ile domates ve yüzde 60 ile havuç izledi.”

Bayraktar, arz ve talepteki değişimin yumurta fiyatlarını düşürdüğüne dikkati çekerek, iklim değişikliği sebebiyle erken olgunlaşan erkenci ve orta erkenci limon çeşitlerinin aynı sezonlarda hasat ediliyor olmasının arzda artışa, talebin azalmasının ise fiyat düşüklüğüne neden olduğunu anlattı. Patateste rekoltenin yüksek olması sebebiyle talep olmadığından fiyatların düştüğünü vurgulayan Bayraktar, salatalık, kabak, sivri biber ve domateste tarladan seraya geçişin üretici fiyatlarını artırdığını ifade etti.

GÜRER: ÜRETİCİYE MAZOT DESTEĞİ 20 MİLYAR, ALINAN VERGİ 45 MİLYAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde tarımsal desteklerin durumunu değerlendirdi. GHP Milletvekili Gürer, çiftçinin kanunen milli gelirden alması gereken desteğin ödenmediğini açıkladı. Gürer "2024 ve 2025 yılı için çiftçiden iki yılda hakkı olduğu için verilmeyen desteğin toplam tutarı 800 milyar lirayı buluyor. Çiftçilik yapan da, besicilik yapan da yeterli desteği almıyor" dedi.

Gürer çiftçiye mazot desteğinin mazottan alınan vergilerin yarısı kadar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Örneğin mazot desteği 2023 yılında 11 milyar liraydı, 2024 yılında 16 milyar TL'ye çıktı, 2025 yılında ise mazot desteği olarak 20 milyar TL Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programındaki hedeflerde yer aldı. Ülkemizde tarım kesimi 3.000.000.000 litre mazot tüketiyor. Mazotta ÖTV ve KDV olarak devletin tarım kesiminden aldığı para 45 milyar TL'yi buluyor. Mazot için bir destekten söz etmek için tarım kesiminde ÖTV ve KDV alınmamalıdır. 20 milyar TL destek vereceksiniz, 45 milyar TL ÖTV ve KDV alacaksınız. Mazota yıl içinde gelecek yeni zamlarla bu rakamlar daha da artacak, sonra destek verdik diyeceksiniz. İşte bu destek değil, köstek olmaktır."

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, 21 gıda ürününde ülkemizin arz açığı olduğunu, yazılı soru önergesine önceki dönem bakanların yanıt olarak verdiğini belirtti. Gürer" 2025 yılı bütçe hedeflerinde Cumhurbaşkanlığı verilerine göre arz açığı bulunan ürünler için ayrılan bütçe 7.337.000.000 TL. İktidara soruyorum, eğer açığınız yoksa 7.337.000.000 liralık bütçeyi niye ayırdınız? Açığınız varsa kamuoyuna doğru bilgi verip planlama yaparak neden bu açığı kapatmıyorsunuz? Türkiye'de 21 üründe arz açığımız var. Bunlar da stratejik ürünler" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde hedefler bölümünde Türkiye'nin 2022 yılı küresel gıda güvenliği endeksine göre genel programlamada 113 ülke içinde 49. sırada gösterildiğini ifade etti. Türkiye'nin buğdayda, fasulyede, ayçiçek ham yağında, pirinçte, nohut, mısır ve soyada ithalat yapmak zorunda kaldığını belirten Gürer, "Türkiye'nin gıda konusundaki riski, 21 üründeki arz açığını gidermeye yönelik üretim politikalarının oluşturulması şarttır" dedi.