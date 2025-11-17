Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

HALKIN ARASINA İNİP DE PERİŞANLIĞI GÖRSÜNLER

Hayatın her gün kendileri için daha da kötüleştiği dönemden geçen emekliler, "Yukarıda oturanlar gelsinler de nasıl durumdayız, bir baksınlar. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye isyan ediyor.

Beşiktaş’ta emekliler eylem yaptı. CHP'nin organizasyonundaki eyleme katılanlar, "Perişan durumdayız. Dayanacak gücümüz kalmadı. Geçinemiyoruz" sözleriyle yaşadıkları durumu özetledi.

Zeki Altınbıçak: Emekliler gerçek-ten perişan. İstiyorum ki o yukarıda oturanlar, bir aşağı insinler, insanlarla bir diyalog kursunlar; Emeklilerin o kadar çok dertleri var ki. Bir çay parası veremeyecek insanlar var.

Necla Özkancı: Ben idare edebiliyorum ama çevremde geçinemeyen, aç yaşayan, yarım simitle günü çıkaran çok insan var. Bu devletin bu işe el atması lazım. Yeter artık. Daya nacak gücümüz kalmadı.

İdris Saygıner: Halimiz belli. Sürünen bir emekli ne söyleyebilir? Böyle bir dönem görmedik. İlk defa böyle kötü günler yaşıyoruz; durum iyi değil, facia.

Latif Öztürk: Ben böyle bir devir görmedim. Bulgaristan göç meniyim; komünizmde bile böyle dönem görmedim. Sağlık İyi değil, eğitim iyi değil... Böyle rezalet görmedim...

DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Hasan Karakazan: Emeklinin mutfağına hiç iniyorlar mı acaba. Kendilerinin mutfağında eti var, proteini var. Ama emekliler aç geçinemiyor, sıkıntı içinde. Resmen bunlar bizi ölüme mahkum ediyorlar.