Yeniçağ Gazetesi: Hamas lideri katledildi ateşe benzin döküldü

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Orta Doğu’daki yangını daha da büyütecek suikast

Hamas Lideri Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da evine yapılan hava saldırısıyla öldürüldü. Hamas, İsrail yönetimini sorumlu tutarak “İşgalci, Haniye’ye değil kendine ateş açtı” dedi. Dünya, diken üstünde olası gelişmeleri izlerken Türk Dışişleri’nden “Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır” uyarısı geldi.

HAMAS’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dün sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğradı. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Haniye’nin Tahran’ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu’nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan basınına göre suikast güdümlü füze kullanılarak düzenlendi. 58 yaşındaki Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail’in olduğunu açıklarken Tel Aviv’den açıklama gelmedi. Hamas suikast sonrası Haniye için “Tahran’daki ikametgahına yapılan hain bir Siyonist baskınında öldürüldü’’ ifadelerini kullandı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de “İşgalci İsrail, Hamas Haraketi ve Filistin halkının iradesini kırmak istiyor ancak Hamas bir fikirdir. Yöneticilerinin şehadetleri de bu fikrin önüne geçmez” değerlendirmesini yaptı.

Suikastın arkasında İsrail’in olduğunu söyleyen Ebu Zuhri, “İşgalci, kendine ateş açtığının farkında olmalıdır. İşgalci, Haniye’ye değil kendine ateş açtı. Yöneticilerimizin kanları çocuklarımızın kanlarından daha değerli değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs’ün özgürlüğü için büyük bedeller ödemeye hazır olduklarını belirten Ebu Zuhri, “Bu suikast işgalcinin hedeflerini gerçekleştirmeyeceği gibi Hamas’ı da teslim olmaya zorlayamaz. Hamas sonuna kadar bu yolda yürüyecek, dökülen kanlar bizleri yolumuza daha fazla bağlıyor” diye konuştu.

Haniye, 6 Mayıs 2017’de Hamas Şura Konseyitarafından Halid Meşal’in yerine Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye her ne kadar İsrail’e karşı sert bir dil kullansa da yine de çoğu diplomat tarafından Hamas’ın içerisindeki ılımlı isimlerden biri olarak görülüyordu. Tahran’da suikasta uğrayan İsmail Haniye, Gazze’de İsrail hava saldırıları devam ederken Hamas’ın uluslararası diplomasi alanındaki yüzü olarak biliniyordu.

Haniye, Gazze’ye yönelik seyahat kısıtlaması nedeniyle bu süreçte Türkiye ve Katar arasında adeta mekik dokuyan bir isimdi. Haniye bir taraftan arabuluculuk görüşmelerine katılırken diğer yandan Hamas’ın İran’la da görüşmelerini yürüten kişi olarak biliniyordu.

Haniye, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırıları ve ardından hemen başlayan İsrail’in misillemelerine karşı El Cezire televizyonuna verdiği demeçte “Arap ülkelerinin İsrail’le yaptığı normalleşme anlaşmaları bu çatışmayı sona erdirmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye’nin öldürülmesini kınadı. Haniye’nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Abbas,suikast nedeniyle bir günlük yas ilan etti. İran da Haniye’ye yönelik suikast nedeniyle 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Filistin lifraksiyonlar da genel direniş çağrısı yaptı. İran’dan ‘’Haniye’nin Tahran’da şehit olmasının İran ile Filistin direnişi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendireceği’ açıklaması geldi. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu “Bu olayın nedeni ve boyutları araştırılmaktadır ve sonuçlar daha sonra açıklanacaktır” dedi.

Filistinli ulusal ve İslami fraksiyonlar da suikasta tepki olarak genel direniş ve kitlesel gösteriler çağrısında bulundu. Yemen’in Husi Yüksek Devrim Komitesi başkanı Mohammed Ali El-Husi, Haniye suikastını “korkunç bir terör suçu”, “yasaların ve değerlerin açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Irak Cumhuriyeti olarak, bu saldırgan operasyonun uluslararası yasaların açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu ifade ediyoruz” denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Haniye’ye yönelik suikastın “uluslararası hukukun ihlali, bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç” olarak nitelendirildi.

Açıklamada uluslararası toplumun sorumluluğu üstlenmesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını, İsrail’in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmesine son verecek önlemler alması gerektiği aktarıldı.

Haber Merkezi